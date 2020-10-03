Тысячи человек пришли на похороны националиста Тесака в Москве

Похороны националиста Максима Марцинкевича, известного по кличке Тесак, прошли в Москве на Кунцевском кладбище. Церемония прощания прошла без провокаций, проститься с Марцинкевичем пришло, по оценке СМИ, около 2 500 человек.

Напомним, 16 сентября Тесак был найден мертвым в камере челябинского СИЗО. Родственники считают, что Марцинкевич был убит. Им не дали провести независимую экспертизу тела, пишет NEWS.ru. Ранее сообщалось, что на пальцах ног у националиста отсутствовали ногти, а также на теле присутствовали иные следы насилия

Националиста хоронили в белом гробу. Известно, что незадолго до смерти на Марцинкевича было заведено еще несколько уголовных дел.