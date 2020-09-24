На пальцах Теска не было ногтей, а на теле обнаружен след от укола

Отец националиста Максима Марцинкевича (известен по прозвищу Тесак) сообщил о состоянии тела сына, которое он получил из челябинского морга. Ранее сообщалось, что 16 сентября Марцинкевич якобы совершил суицид в одиночной камере.

Сергей Марцинкевич утверждает, что на ногах Максима были вырваны ногти, на теле гематомы и синяки, а также есть след от укола, пишет «МБХ медиа». Родственники ранее отрицали возможность самоубийства. В ОНК националист говорил, что все узнают о происходившем с ним, как только его этапируют в Москву.

По словам правозащитницы Оксаны Труфановой, судмедэкспертиза подтвердила, что на ногах у Тесака отсутствовали ногти.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)