Адвокат Тесака: Кому-то не хотелось, чтобы Марцинкевич вышел из колонии на свободу

Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой в челябинском СИЗО. Информация о смерти подтверждена официально.

Как рассказал Sobesednik.ru адвокат Алексей Михальчик, выступавший защитником Марцинкевича по его последнему уголовному делу, ранее Тесак не высказывал желания совершать суицид:

– Это на него не похоже. Марцинкевич, при всех его минусах, крайне упорный и уверенный в себе человек, который редко выражал какое-то уныние.

Кроме того, его можно было назвать опытным арестантом. Практически треть своей жизни он отсидел в тюрьме. Самое интересное, что в ближайшие месяцы должен был решаться вопрос о его выходе на свободу. Вот-вот должны были пересчитать ему день за полтора.

По своему последнему делу Марцинкевич стал обвиняемым по статьям о разбое и хулиганстве в 2015 году. В 2018 году был приговорен к 10 годам заключения. По мнению защиты Марцинкевича, его срок должен был истекать в мае 2021 года с учетом того, что ранее он содержался под стражей.

Друзья, родственники и сторонники Тесака не верят в то, что он мог совершить самоубийство, и высказывают подозрения о том, что оно могло быть инсценировано.

– Возможно, кому-то не хотелось допустить его выхода из колонии, – говорит Михальчик.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)