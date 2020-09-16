Адвокат не подтвердил версию о самоубийстве националиста Марцинкевича

36-летний праворадикальный активист Максим Марцинкевич (известен в Сети под псевдонимом Тесак) был обнаружен мертвым в одиночной камере челябинского следственного изолятора. Эту информацию телеканалу «360» подтвердили в управлении ФСИН Челябинска.

Адвокат Марцинкевича в разговоре с Life заявил, что не может подтвердить версию о самоубийстве, он считает, что она нуждается в проверке.

Разнится информация о том, была ли оставлена предсмертная записка. Телеграм-канал Baza пересказывает содержание послания от Тесака, где тот просит простить его и передать личный дневник супруге. При этом Baza не ссылается на источники.

В 2018 году Максим Марцинкевич был осужден на десять лет колонии за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Все его подельники тоже были осуждены, но уже отбыли свой срок наказания.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)