Тело Тесака дополнительно исследуют для уточнения причины смерти

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила в интервью «Комсомольской правде», что националист Максим Марцинкевич (известен под прозвищем Тесак) до того, как его 16 сентября нашли мертвым в камере, признался в серии убийств лиц неславянской внешности. Утверждается, что он совершил их с 2003 по 2007 годы.

Теперь, как пишет «РИА Новости», судмедэксперты из Челябинска, намерены провести дополнительные экспертизы тела националиста, чтобы уточнить причину его смерти. До сих пор официальной версией оставался суицид, а в камере СИЗО, где обнаружили труп Марцинкевича, было найдено три предсмертные записки.

Вскрытие будет проводится в рамках уголовного дела, но по какой статье начато разбирательство — не уточняется. Адвокат Алексей Михальчик полагает, что потерпевшим в этом деле будет признан отец националиста. Однако в СКР опровергли информацию о возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака, писал «Интерфакс».

Член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказывала, что Марцинкевич неоднократно обращался к правозащитникам.

Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере челябинского СИЗО 16 сентября. В этом учреждении он находился, проходя по этапу из Коми в Москву. Он отбывал срок за нападения на предполагаемых наркоторговцев.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)