Как понять, что твой ребенок – экстремист. И что делать родителям?

Учителей Петербурга попросили вычислять школьников-экстремистов. Эксперт дал папам и мамам 4 совета, как не доводить дело до полиции.

В школы Санкт-Петербурга поступил так называемый «Алгоритм», по которому преподаватели должны вычислять экстремистски настроенных учеников. Что именно считается экстремизмом и на что родители должны обращать внимание, чтобы их ребенка не постигла судьба Анны Павликовой?

Sobesednik.ru попросил Михаила Осадчего, проректора Института русского языка имени А.С.Пушкина, доктора филологических наук и судебного эксперта-лингвиста, дать другой алгоритм – для родителей. Советы эксперта позволят папам и мамам вовремя заметить, что их ребенок, возможно, ходит под статьей...

– Если брать языковое значение этого слова, то экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, – объясняет эксперт. – С точки зрения правовой, юридической, это понятие означает закрытый перечень преступлений, правонарушений, которые касаются безопасности общества.

В частности, экстремизмом является террористическая деятельность, возбуждение национальной, религиозной, расовой розни, ненависти, вражды, унижение человека по признаку расы, национальности, то есть принадлежности к социальной группе, призывы к враждебным действиям, мотивированные враждой к определенной группе, к изменению конституционного строя путем насильственных действий.

По словам эксперта, экстремистами не становятся в одночасье, путь от слов к делу занимает время. Наиболее подвержены влиянию экстремистской идеологии и пропаганде молодые люди — школьники и студенты, которые свои убеждения открыто транслируют в социальных сетях.

Осадчий называет несколько моментов, которые должны насторожить родителей.

1. Фашистская, нацистская символика на страничке ребенка в соцсети.

– Свастика – это как минимум повод поинтересоваться, почему ребенок ее разместил, – говорит эксперт.

2. Материалы, в которых негативно оценивается социальная группа людей.

– Например, ребенок пишет, что русские молодцы, а украинцы или американцы плохие, – объясняет Осадчий. – Или пишет, что православные хорошие, а мусульмане плохие. – Это должно быть поводом для разговора, почему ребенок так думает, огульно обвиняет целую нацию. Экстремистская идеология всегда имеет внеличностный характер, направлена на группу лиц без разбора.

3. Ребенок выкладывает в сеть сцены избиения людей, насилия над людьми и оправдывает действия преступников.

– Недавно в моей практике был случай: молодой человек оправдывал действия террористов в Беслане и в московском метро, – приводит пример Осадчий. – Он считал, что это правильно.

4. Призывы к насильственным действиям в отношении определенной группы лиц, угрозы.

– Любой родитель такие вещи сразу поймет и увидит, если прочитает страницу своего ребенка, – подводит итог Осадчий. – Проблема в том, что родители часто не интересуются жизнью своего ребенка, его активностью в соцсетях.