Он просто хотел стать Хокаге. Прокуратура требует запретить "Наруто"

В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда» и ряд японских аниме, среди которых «Тетрадь смерти» и «Наруто». Об этом сообщает объединенная пресс-службу городских судов в своем Telegram-канале.

«Мультфильмы и мультсериалы по мотивам японской книги манги — ниндзя-подросток, мечтающий достичь всеобщего признания; жуки, обитающие в телах представителей клана Абурамэ, которые способны пожирать противника, служить щитом, создавать клонов. В каждой серии — жестокость, убийства, насилие», — объясняют в прокуратуре решение относительно «Наруто». Комментариев по истории Итачи Учиха с массовым истреблением клана Учиха или насилию и возможному экстримизму со стороны преступной группировки «Акацуки», намеревавшейся с помощью десятихвостого биджу взять весь мир в бесконечное цукиеми, петербургские прокуроры не дают. Неизвестно, досмотрели ли они до этого момента.

«Тетрадь смерти» им не понравилась тем, что в мультике представлены «летающие части тела, физическое и психическое насилие, нетрадиционные сексуальные отношения, сцены, демонстрирующие в натуралистическом виде гибель людей».

Не устраивает прокуратуру и мультсериал «Эльфийская песнь», где присутствует расчленение.

Песня Моргенштерна «Я съел деда» не вызвала у экспертов нареканий, однако его название поставило судьбу композиции под сомнение.

Также Прокуратура пожаловалась на «Межвидовых рецензентов» и «Токийский Террор».

Всего зарегистрировано пять исков и 49 ссылок. Будет ли суд изучать все эти аниме, не уточняется.