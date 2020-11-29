Наш ответ YouTube и пониженная социальная ответственность президентов. Итоги недели

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Прошедшая неделя надолго запомнится расследованием «Проекта», который узнал аккурат следующее: у нас есть миллардерша из Питера, которая до предполагаемого знакомства с Владимирым Путиным работала уборщицей, а после стала делить квадратные метры с «лучшими людьми», да ещё к тому же родила очень похожую на президента дочку с отчеством «Владимировна», — конечно, из этого не следует, что она его дочь, и наше расследование об эскорте её яхты силами ВМФ, тоже об этом не говорит, а вот комментарии Пескова, мол, это «туфта» всё, «эпистолярный жанр» и «провокационная желтизна» уже наводят на определенные мысли (ведь всё это мы уже где-то слышали),

невольно задаешься вопросом, связано ли это как-то с рассуждениями нашего гаранта о том, что в России «самые лучшие в мире» «девушки с пониженной социальной ответственностью», — как-то не скрепоносненько получается, а если к этому добавить ещё возможную коррупционную подоплеку всех этих связей и попытки АП под гнетом силового блока протолкнуть «партию власти» с 30%-м рейтингом за порог в 2/3 мандатов Госдумы, президентская социальная ответственность у нас получается не менее пониженной, но уже немного в другом смысле,

но тут он не одинок, вот оппозиция жалуется, что Собянин отобрал у пенсионеров и школьников деньги на дорогу, а тот даже не скрывает и продлевает до 15 января, не отстает и подмосковный коллега Воробьев, которые из регионального бюджета сдал деньги не то «на охрану», не то «на ремонт» класса в школе своих детей, причем явно больше других — почти миллиард, а лучше бы скинулся на отечественный YouTube, на который собирает Роскомнадзор: как же без него бизнес не догадался сделать аналог самого успешного в мире видеохостинга с годовой выручкой больше триллиона рублей (может не так всё просто?), хотя вроде бы догадался, вот «Газпром» сделал Rutube ещё в середине нулевых, но как-то до сих пор у него дела не идут, может, дело в том, что нормальный YouTube пока не заблокировали, впрочем, это, судя по всему, вопрос времени,

ведь иноагенты наступают со всех сторон, так что вечные борцы с Западом не успевают отстреливаться — сенатор Климов уже хочет за нарушение КоАПа сажать на пять лет, а депутат Пискарев решил зайти издалека и заново победить нацистов, правда, нарисованных (или сфотографированных? — а кто ж его поймет), запретив их демонстрацию, — за здравый смысл и остатки просвещения приходится вступаться Кудрину (но когда ж это помогало...), а сама Госдума как-то всё больше молчит, даже когда демонстративно не принимается ни одна поправка к бюджету от оппозиции, а помните, как раньше было: «вождь ЛДПР снизу — удар — подступают другие депутаты...» — тогда парламент ещё оставался местом для дискуссий,

сейчас же пыла хватает максимум на разборки в кулуарах родительских чатов, но и их уже призывают запретить — ликует предлагавший это ранее глава «Агоры» Павел Чиков (тогда голосование в Twitter показало непопулярность меры и он отступил), но не всё сразу: в кандидаты на пост судьи ЕСПЧ Минюст Чикова не выдвинул, не простив за его французский (не прошел тест на знание языка, а вы о чем подумали), а вот, как оценят английский Навального и других оппозиционеров в Европарламенте, мы ещё посмотрим — они призвали ЕС к санкциям против близких к Путину олигархов, говорят, народ поддержит,

но на примере Беларуси мы знаем, что этого бывает недостаточно, иногда не помогает даже вмешательство свыше — Лукашенко, к примеру, уже предали анафеме, а он все ходит по красным зонам ковидных госпиталей, рассказывая там о новых перехватах конференций оппозиции, и клянется с новой Конституцией в президенты больше не идти, но не в том дело, что его и со старой-то уже мало кто так называет, а в том, что удерживать власть можно и с других позиций, хотя если Беларусь на встрече с избранным президентом США Джо Байденом представлять будет Тихановская, шансы пожилого диктатора оставаться в кресле чересчур долго снижаются, тут, как говорится, к Лаврову не ходи — если с Тихановской все же решит встретиться Путин, под вопросом окажется и пенсия под Ростовом, ведь белорусские элиты всё же могут взбунтоваться,

причем более внятно, чем хабаровские депутаты, которые никак не могут определиться, выходят они из ЛДПР или нет: демарш, продлившийся меньше суток, получился каким-то не слишком впечатляющим, но привлечь внимание у них получилось не хуже, чем у города Русский, которому пообещали восстановить подачу электроэнергии за выходные, стоило только пригрозить переименоваться в «Навальный» — и правда работает, чего хотелось бы для нашей вакцины, пока не завершившие испытания, однако уже массово применяющиеся в армии, где, обращают внимание правозащитники, о добровольном порядке речи быть не может, но что остается, если прав губернатор Никитин — ситуация тяжелая: «Почему тяжелое-то?» — спросит Путин — потому что, Владимир Владимирович, число заболевших и смертей уже в 2-2,5 раза выше, чем весной, а бункеры есть не у всех.