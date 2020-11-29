Песков назвал "полной туфтой" данные об эскорте ВМФ возможной любовницы Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал материал Sobesdnik.ru о сопровождении яхты миллиардерши Светланы Кривоногих передовыми силами Военно-морского флота России. Его он не оценил, как и расследование «Проекта» о том, что Кривоногих может быть матерью третьей, внебрачной дочери Владимира Путина.

«В новом году я хочу пожелать обращать внимание все-таки на серьезные проекты, а когда это полная туфта — это туфта... это действительно такая несерьезная вещь, подогнанная и так далее, за уши притянутая», — высказался Песков о расследовании (цитата по РИА Новости).

Напомним, что ранее представитель Кремля заявил, что не слышал фамилии Кривоногих и не знал о существовании третьей дочери Путина. Затем он прочитал расследование «Проекта» и дал свою литературную оценку тексту, назвав это «малоубедительным, эпистолярным жанром». Песков также назвал его «несерьезным материалом», «провокационной желтизной», которая не заслуживает его комментария. Опровергать эти данные он не стал.