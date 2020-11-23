Подмосковье выделит 1 млрд элитной школе на Рублевке, где учатся дети Воробьева

Элитная платная гимназия имени Примакова и свзяанный с ней фонд получат 930 миллионов рублей из бюджета Московской области, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на подмосковный проект бюджета. Деньги выделит правительство региона, председателем которого является Андрей Воробьев, чьи дети, по данным издания, учатся в этой же школе.

По открытым данным, год обучения в этом заведении обойдется в 700 тысяч рублей, а среди его клиентов дети многих российских артистов. Расположена она в километре от Рублёво-Успенского шоссе в поселке Раздоры. В следующем году ей предоставят 96 миллионов рублей бюджетных средств, а затем ещё два года будут перечислять по 100 миллионов.

Учебное заведение на половину принадлежит Минобразования Подмосковья, а на 50% — «Фонду поддержки областной гимназии им. Е.М. Примакова».

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодежи при гимназии им. Примакова и физтех-лицее им. Капицы, также за три года получит 633 миллиона рублей. Его попечительский совет возглавляет губернатор Воробьев.

Напомним, несколькими днями ранее в Эстонии была уволена федеральный министр образования и науки Майлис Репс. Это случилось из-за того, что обществу стало известно, как она пользовалась своим служебным положением: её детей в школу и на кружки возили на служебной машине. Репс признала, что это недопустимо, и извинилась перед налогоплательщиками.