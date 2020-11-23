ЛДПР утратила большинство в парламенте Хабаровска. Половина депутатов беспартийные

После того как 17 депутатов заксобрания города Хабаровск решили выйти из партии ЛДПР, за партией таким образом остается лишь половина мандатов — 17. Всего в парламенте 35 мест, решающий голос остается за единственным представителем «Справедливой России».

Свой выход из партии депутаты объяснили расхождением во взглядах на фоне политического кризиса в регионе после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. «У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения партии», — объяснил «Интерфаксу» спикер городского парламента Михаил Сидоров также примкнувший к их числу.

Он также заверил, что проблем в отношениях с исполнительной властью в связи с этим не будет, однако покинувшие партию депутаты не намерены более исполнять требования ЛДПР.

«Эти люди не предали ни Сергея Фургала, ни своих избирателей», — сказал в комментарии «Амурмедиа» депутат и известный краевой блогер Александр Каян, который ранее объявлял о создании движения «Голос Дальнего Востока». При этом сам Каян заявлял о своем выходе из партии ещё летом.