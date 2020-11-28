В России снова 27 тысяч заболевших и больше 500 смертей за сутки

Согласно данным оперативного штаба, в России второй день подряд за сутки выявлено больше 27 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией (27 100). Выздоровели 27 296 человек, а умерли из-за болезни 510.

В Москве новых случаев на 600 меньше, чем вчера: 7 320. Выписаны в столице 6 633 инфицированных, а 76 скончались. В Санкт-Петербурге выявлено вдвое меньше новых больных COVID-19, чем в столице, выздоровело втрое, а умерло почти столько же: 3 695 человек, 1 991 и 70 человек соответственно.

На третьем месте в антирейтинге находится Московская область, где коронавирус обнаружен у 1 065 человек — это новый рекорд для Подмосковья. Выздоровели в регионе 640 человек, а умерли 21.