Образованные мужчины подрались в Питере из-за конфликта в родительском чате

Обмен оскорблениями в родительском чате в Санкт-Петербруге стал причиной драки и стрельбы в Выборгском районе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу питерского главка.

Всего было задержано шесть мужчин в возрасте от 28 до 35 лет. На них составлены протоколы о мелком хулиганстве. Также пока определяется по какому составу преступления будет возбуждено уголовное дело.

Установлено, кто именно стрелял в воздух. Мужчина пользовался оружием легально.

Именно в родительском чате завязался конфликт и там же была «забита стрелка». Хоть друг к другу у них и не осталось претензий на момент прибытия в пункт полиции, это не повлияет на разбирательство.

Отмечается, что все участники конфликта — образованные люди с приличной работой. Среди задержанных также был врач.