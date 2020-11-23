Павел Чиков не включен Минюстом в предварительный список кандидатов в судьи ЕСПЧ

Минюста сообщил, что до 15 декабря представит президенту РФ Владимиру Путину список возможных кандидатур на роль судьи Европейского суда по правам человека от России.

После проверки требований и знаний языков осталось 18 претендентов (их фамилии не называются), из которых конкурсная комиссия при председательстве главы ведомства Константина Чуйченко отобрала шесть человек, сформировав таким образом «предварительный список»: Бартенев Д.Г., Берестнев Ю.Ю., Бушев А.Ю., Лобов М.Б., Павлова Н.В. и Филатова М.А.

Главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова среди них нет. На каком этапе отбора он был исключен, пресс-служба не уточняет.

Отмечается, что среди членов отборочной комиссии были представители администрации президента, Высшей квалификационной комиссии судей, а также МИД РФ. Среди прочих в ней приняли участие уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Общественной палаты Лидия Михеева, председатель Правления Ассоциации юристов России В.С. Груздев и другие. О представителях адвокатского сообщества в составе комиссии в релизе ничего не говорится.

Выдвигаясь ранее в судьи ЕСПЧ от России Чиков отмечал, что до этого года процедура отбора была полностью «кулуарной» и никакой публичной информации об этом не было. Также он обращал внимание, что от России ни разу за всё время туда не выдвигали адвокатов или правозащитников.