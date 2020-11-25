Яшин потребовал от Собянина компенсировать пенсионерам заблокированные проездные

Глава муниципального округа Красносельский, оппозиционер Илья Яшин выступил с обращением к мэру Москвы Сергею Собянину, призвав его вернуть пенсионерам и учащимся деньги, которых они лишились из-за отмены социальных льгот, когда в начале октября были заблокированы их социальные карты для проезда в общественном транспорте.

«Почему Вы [Сергей Семенович Собянин] не монетизируете транспортные льготы, которые отобрали у людей? Блокировка социальных карт означает экономию денег, которые выделены из бюджета на их обслуживание. И где эти сэкономленные средства? Верните их людям, это же их деньги!» — возмущен депутат.

Он также объяснил, что льготный проезд в общественном транспорте не является «подарком правительства», а представляет собой «социальную льготу, гарантированную законом»: «Получается, что закон гарантирует, а Вы, господин мэр, своим решением эту гарантию просто отменяете, ну тогда хотя бы компенсируйте людям нанесенный материальный ущерб, не такая большая сумма». По оценкам Яшина, она составит порядка пяти тысяч рублей на каждого пенсионера и учащегося.

Оппозиционер также заметил, что «лишними» эти деньги для них не будут, а постоянное пребывание дома предполагает большие расходы людей: «Надо что-то есть, надо оплачивать доставку, люди тратят больше денег на ЖКУ, да и в целом уровень жизни в этом году значительно упал».

При этом спорить с необходимостью наложенного ограничения на проезд Яшин не пытается, отмечая, что это «понятная» мера по реагированию на эпидемию, которая поможет снизить пассажиропоток. Подобным образом, по его словам, поступают и во многих странах Европы, где однако людям параллельно оказывают и прямую финансовую поддержку. «У нас же в отношении граждан только штрафы, санкции и запреты», — недоволен Яшин.