Депутаты ЛДПР Шрёдингера, больницы Крыма, бесплатные тампоны. Главное к 25 ноября

17 депутатов городского парламента Хабаровска передумали выходить из ЛДПР. Днем ранее они заявили, что намерены покинуть партию, но, как пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на председателя заксобрания Михаила Сидорова (был среди них), они изменили свое решение после встречи с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. «Нам пообещали "пойти на встречу" и решить все проблемы, которые мы озвучили, наладить диалог», — пояснил Сидоров, отметив, что ранее ЛДПР требовала безоговорочного подчинения своим распоряжениям. Он также обратил внимание, что дума не могла договориться с исполнительной властью и по другим вопросам: «Есть вопросы к прозрачности финансовых потоков в бюджете города», — сказал спикер.

При этом председатель думского комитета по бюджету Наталья Жирякова в комментарии DVhab объяснила, что депутаты передумали не из-за диалога с Дегтяревым, а после звонка жены экс-губернатора Сергея Фургала:

«Она сказала, что наше решение может отразиться на бывшем губернаторе Хабаровского края. Причем негативно. Выход из ЛДПР может навредить каким-то договоренностям по его защите. Мы — те, кто шли в команду именно Сергея Фургала, поэтому не могли даже теоретически допустить подобного».

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что после присоединения Крыма к России состояние здравоохранения в регионе только ухудшилось. В интервью «Комсомольской правде» она заявила, что в больницах полуострова «украинское наследие» «лишь усугубилось»: «Запах в этой больнице, когда заходишь… Вот в Керчи, когда был взрыв в колледже, людям в коридорах проводили операции и сама больница, когда ты туда заходишь, у меня было такое чувство, что даже в 40-х годах такого не было. Это ужасная вонь, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней» (цитата по «Открытым медиа»).

В Шотландии приняли закон, по которому женщинам в период менструации гарантируются бесплатные средства личной гигиены. Об этом говорится в сообщении парламента страны. Систему, по которой это будет производиться пока только вырабатывают, но предполагается, что бесплатные прокладки и тампоны можно будет получить в ряде мест от общественных организаций до аптек, а также в туалетах школ, колледжей и университетов. «Мы все согласны с тем, что никто не должен беспокоиться о том, где достать тампоны в следующий раз», — сказала депутат Моника Леннон. Стране это обойдется в $32 млн. Решение также поддержала и премьер-министр Шотландии Никола Стерджен.

В Оренбурге к дисциплинарной ответственности привлекут старшего следователя СК Надежду Воробейкину, а также главу следственного отдела по Северному округу Иванова Д. О. и старшего инспектора отдела процессуального контроля Пылаеву К.А. Причиной стало высказывание Вробейкиной, которая заявила 16-летней жертве сексуального насилия, что она «сама виновата», пишет «Медизона» со ссылкой на главу местного отделения фонда «Сохраняя жизнь» Анну Межову, Также Межова утверждала, что старший следователь вынудила подростка «написать, что все было по согласию, так как она [девочка] знакома с насильником». По её мнению, это «усугубило тяжелое психологическое состояние ребенка».

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter потребовал от властей Беларуси выпустить на свободу арестованных журналистов:

«Это трусливая попытка режима Лукашенко заставить замолчать инакомыслие и прекратить сообщать о нарушениях прав человека в отношении белорусского народа», — считает он.

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила дипломата за поддержку. На настоящий момент в Республики под арестом находятся около 12 журналистов. Всего через СИЗО прошли 77 репортеров, а преследованию подверглись 390, отмечала Белорусская ассоциация журналистов.