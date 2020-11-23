Родительские чаты предложили запретить после массовой драки в Санкт-Петербурге

Профсоюз учителей призвал отказаться от родительских чатов и признать их нелегитимными после инцидента в Петербурге.

По словам сопредседателя профсоюза работников образования «Учитель» Марины Балуевой, от таких чатов нужно отказаться, а витруальное общение родителей должно происходить на площадке, где будет присутствовать модератор. «Совсем запретить чаты нельзя, потому что родители имеют право участвовать и в воспитании своих детей, и оказывать влияние на школу», – цитирует Балуеву Znak.com.

Накануне, 22 ноября, в Санкт-Петербурге произошла массовая драка из-за ссоры в родительском WhatsApp-чате. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Зажержан один из участников конфликта.