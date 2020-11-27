Комиссии ГД по культуре и безопасности хотят запретить все изображения нацистов

Председатели комиссий Госдумы по культуре и безопасности Елена Ямпольская и Василий Пискарев совместно с другими депутатами внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает публично демонстрировать изображения Адольфа Гитлера и других нацистских преступников. Делать это будет можно лишь для «формирования негативного отношения к нацизму» при отсутствии «признаков пропаганды или оправдания нацизма», что это означает и как это определять, не уточняется.

Конкретного списка лиц, изображения которых нельзя будет демонстрировать, не приводится, однако указывается, что они должны быть «признанны виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов», передает ТАСС. По мнению депутатов, их изображения оскорбляют память во Второй мировой войне и отдельных людей.

Будут ли подпадать под действие этого закона карикатуры на нацистов, их куклы, изображения людей, играющих их, кадры из документальных фильмов или снимки в галереях и тому подобное, пока не ясно.

Г-жа Ямпольская объяснила, что идея принять такой законопроект у неё возникла, когда она увидела в магазине футболки с изображением Гитлера и поняла, что его демонстрировать не запрещено.