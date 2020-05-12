646 IP-адресов тех, кто присылал в "Бессмертный полк" фото нацистов, передадут в СК

Руководитель исполкома общероссийского движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской сообщил, что организация намерена обратиться в Следственный комитет с заявлением по поводу организованных хакерских атак на сайт во время проведения акции «Бессмертный полк онлайн».

Некоторые пользователи отправляли на онлайн-акцию фотографии офицеров вермахта. По заверению Хуторского, все ip-адреса, с которых высылались фото нацистов будут переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства. Всего зафиксировано 646 уникальных адресов.

«Платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тыс. запросов в секунду», — добавляет сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России».