День Победы – 2020: Песня всем миром, осознанная память и самые красивые окна

Корреспондент Sobesednik.ru рассказывает о своем опыте празднования Дня Победы в условиях вынужденной самоизоляции.

Сначала могло показаться, что режим самоизоляции отнимет у нас самый священный праздник в году, который мы всегда отмечали только все вместе, массовыми гуляниями. Но не тут-то было: спасибо активистам из самых разных организаций, которые придумали, как сохранить традиции, немного их видоизменив. И получилось не только не хуже – получилось лучше. И вот почему.

Все началось с одного из самых важных мероприятий – шествия Бессмертного полка, которое прошло онлайн. Почему так стало еще лучше? Потому что мероприятие стало еще более вдумчивым и осознанным. Я лично каждый год выходила с портретом моего дедушки, гвардии полковника Романа Федоровича Крылова, который прошел весь огонь Великой Отечественной от самого начала до победного конца, и с гордостью несла его по Тверской до самой Красной площади. И каждый раз замечала вот что: на протяжении всего шествия хорошо могу рассмотреть максимум портретов пять идущих рядом граждан, и то лишь в том случае, если на оборотной стороне конструкции тоже есть изображение. Но чаще всего там просто белый задник, а портрет родственника – только на лицевой части, которая не видна никому из тех, кто сзади. Но при этом сам Бессмертный полк – это потрясающая акция, на мой личный взгляд, лучшая, что придумали за последнее время, честь и хвала ее создателям. И возможно, эти белые задники – единственное, что нуждается в доработке. Поэтому я очень обрадовалась, когда узнала, что в этом году она пройдет в таком формате: потомки победителей загрузят их фото с именами, отчествами, фамилиями и историями на сайт, где все это можно спокойно рассмотреть и прочитать! И хотя раньше те же снимки с информацией находились на тех же сайтах памяти, но из-за огромного числа других мероприятий на 9 Мая могли остаться без должного внимания. А теперь, вероятно, о подвигах ветеранов и участников из других семей узнало гораздо больше людей по всей стране. Поэтому надеюсь, что в будущем, когда мы вновь выйдем на улицы с плакатами наших родных и пронесем их со всем почтением, мы уделим время чтению и сайта Бессмертного полка, где собраны все лица Великой Победы.

Далее благодаря обстоятельствам возникла и совершенно неожиданная акция – то, чего ранее мы массово не делали никогда, а именно – всеобщее исполнение песни «День Победы». Ее предложили спеть на балконах или из окон домов вместе всей страной в 19:01, сразу после окончания Минуты молчания. Мы с товарищем тоже поддержали эту потрясающую идею, и вот что можем сказать по личному опыту. Петь сразу после окончания Минуты молчания нам было тяжело. Всю предшествовавшую ей речь-подводку мы проплакали. Все-таки это очень тяжелый эмоциональный момент, и переключиться как по щелчку сразу после него на исполнение победной песни непросто. Нужно бы подождать ну хоть сколько-то, хотя бы минут пять. Но даже этого времени у нас не было, ведь смысл акции было спеть именно одновременно всем народом, а значит, опаздывать было нельзя.

Мы, когда пели, впервые обратили внимание, что не знаем текст песни наизусть от начала до конца без заминок, но, если будем петь ее каждый год, то непременно выучим. Только время исполнения я бы предложила перенести хотя бы на 19:15 – чтобы все успели перейти от телевизора на балкон (не все же имеют возможность слушать Минуту молчания с мобильного устройства), а также, чтобы все успели чуть-чуть освежить в памяти слова, распеться, настроиться. Или, на наш с товарищем взгляд, удачным временем акции было бы время показа салюта (тут песня и вовсе ложится под настроение момента), то есть с 22:00, либо можно совместить пение с шествием Бессмертного полка, то есть запевать с 15:00. Песня-то не самая простая в исполнении, и толпа непременно помогла бы включиться тем, кто не так уверен в своих силах. У нас на балконах соседних домов, насколько мы могли услышать, никто не пел (может как раз из-за сложности мотива), но многие поучаствовали в акции, включив «День Победы» на полную громкость на своих устройствах.

А еще этот самоизоляционный День Победы подарил нам прекрасную идею, которая наверняка тоже перерастет в традицию: украшать окна домов и зажигать в них свечи. А также – радоваться поистине всему. Мы, подчиняясь рекомендации властей, смотрели салют с балкона, и видели его лишь в отражениях окон дома напротив. И нам хватило! Мы, видя его хоть как-то, радовались как дети. А когда из этого самого дома кто-то кричал в темноту пустой улицы «С Днем Победы! Ура-а-а! Спасибо!» – отвечали теми же словами и радовались еще больше. Раньше во время салюта лично мы так не делали, а теперь, очень на это надеюсь, будем. Потому что все это – и Бессмертный полк онлайн, и коллективное пение, и красивые окна, и свечи в них, и раскатистое «ура» на всю округу – не помешает всенародному празднику, когда он вернется на наши улицы, а лишь поможет сделать его еще торжественнее и осознаннее.