75-летие Великой Победы в самоизолированной Москве: как это было

Корреспондент Sobesednik.ru вживую наблюдала авиапарад над Красной площадью в компании тех, кто все-таки решил отметить праздник вне дома.

Этот парад точно войдет в историю: наш верховный главнокомандующий все-таки придумал, как провести его на радость ветеранам и всем тем, для кого этот день – священный, а также сделать это с максимальным соблюдением санитарно-гигиенической безопасности. Решено было устроить только воздушную часть представления: и хотя пилоты в большинстве своем не находятся в своих боевых машинах поодиночке, да и на аэродромах базирования собираются все вместе, но все же их контакты друг с другом остаются минимальными. И летчики не подвели: как всегда показали красоту, от которой дух захватывало. Как всегда заставили испытать городость. Как всегда были на высоте.

Над Кремлем пролетели 75 самолетов и вертолетов. Первыми в небо поднялись самый крупный в мире транспортный вертолет Ми-26 и четыре вертолета Ми-8. Следом появились вертолеты Ми-35М, Ка-52 «Аллигатор», пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах МИ-28Н «Ночной охотник». Показали авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения – А-50У, самолеты Ил-76МД, стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Сложнейшее задание выполнили летчики Воздушно-космических сил – дозаправку в воздухе стратегического ракетоносца Ту-160. Промчались над столицей модернизированные истребители МиГ-29СМТ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31К. Представили публике и новинки – истребители пятого поколения Су-57. Чем они хороши? Скорострельная пушка, ракеты большой дальности и «воздух-поверхность». Они еще не приняты на вооружение, но уже запомнились москвичам своим «тревожным ревом». Далее проследовали бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Украсили действо легендарные «Русские витязи» и «Стрижи» на Су-30см и МиГ-29. И завершили парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне штурмовики Су-25БМ, которые по многолетней традиции нарисовали в небе государственный флаг России, оставив в воздухе над сердцем нашей страны белую, синюю и красную полосы.

Корреспондент Sobesednik.ru наблюдала за этим завораживающим шоу, стоя у самого выхода станции метро «Охотный ряд»: ближе к Красной площади никого не пускали не столько из-за пандемии коронавируса, сколько из-за присутствия первого лица государства в Александровском саду: до начала авиапредставления Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. И даже так, несколько вдали от основного, привычного места действа все было прекрасно видно.

Полюбоваться на парад собралось довольно много народу: они рассредоточились на Тверской улице по обеим сторонам дороги. И хотя все эти люди вышли явно не в магазин или мусор вынести, никто из полицейских, росгвардейцев и прочих правоохранителей к ним не подходил, замечаний не делал и цель присутствия на улице не выяснял. Не задержали даже одного очень активного гражданина с флагом, который подошел к самым ограждениям у «Охотного ряда», пытался их отодвинуть и пройти еще дальше. Не препятствовали шествию отдельных товарищей с фотографиями своих воевавших или принимавших участие в войне родных, хотя сегодня они больше походили на одиноких пикетчиков, чем на часть «Бессмертного полка». На мои вопросы, почему решили прийти сюда, почему не могли отметить дома, они отвечали, что это праздник всенародный и справлять его нужно именно так, широко, на главных площадках страны, и никак иначе. Это да, но не в условиях же эпидемии! Разве нельзя почтить тех, кто сделал для нашей Великой Победы все, дома, поставив их портреты на самом почетном месте? Ведь это все не оскорбит их память, а только убережет нас всех от болезни.

Подвиг – он не в том, чтобы во что бы то ни стало, нарушая рекомендации властей, подойти с портретом к священной для нас брусчатке Красной площади, но чтобы остаться с ним дома. Ни одного ветерана мною и близко к ней замечено не было: как беспрекословно подчинялись они приказам старших по званию в годы Великой Отечественной, так выполняют предписания о режиме повышенной готовности и сейчас. И тогда победили, победим и ныне.