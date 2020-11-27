Следователи проводят проверку из-за продажи марок с Гитлером в Орле

В газетных киосках города Орел прекращена продажа марок с изображением основателя Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Об этом пишет РАПСИ со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Орловской области.

Реализация товара прекращена по требованию следователей. В СКР озаботились ситуацией после того, как на ассортимент киосков обратили внимание СМИ.

Сейчас проводится доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства ситуации.

В соцсетях пишут, что марки продавались как артефакты былых времен. Одна марка с Гитлером стоила 290 рублей.

Напомним, что в России запрещено использование символов нацистской армии Германии без неодобрительных пояснений.