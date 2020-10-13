Педагога обвиняют в реабилитации нацизма за фото атамана в "Бессмертном полку"

Учитель из Читинского политехнического колледжа Евгений Ахмылов разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию атамана Петра Краснова. Теперь его будут судить за реабилитацию нацизма, говорится на сайте Забайкальского краевого суда.

Генерал-майор Русской императорской армии Петр Краснов после оккупации части территорий СССР фишистской Германией был назначен начальником Главного управления казачьих войск, воевавших на стороне нацистов. В 1947 году его признали изменником родины и приговорили к смертной казни.

Преподаватель, как сообщает пресс-служба суда, хотел таким образом «насолить» организаторам «Бессмертного полка», которых он не считает «патриотами Родины». По его мнению, «они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны».

Дело Ахмылова будет рассмотрено в особом порядке. Ему вменяют часть 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Статья не предполагает тюремного заключения, а лишь штраф до 300 тысяч рублей или общественные работы.