Город Русский хочет сменить название на Навальный — как привлечь внимание власти

Жители приморского города Русский уже неделю живут без света, воды и тепла, а помощи от представителей власти не дождались до сих пор. Как отмечает издание Readovka, они в прямом смысле отрезаны от цивилизации из-за перекрытия единственного моста, связывающего город с материковой частью. Чтобы привлечь внимание государства, там хотят переименовать город в «Навальный», — по опыту многих убранных сугробов, этот метод всегда исправно работает.

Проблемы в Русском, расположенным близ Владивостока, связаны с обрушившимися на Приморье катаклизмами. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Единственную связь города с остальной Россией представляют паромы, которые однако не отличаются большой вместительностью и едва позволяет обеспечить население газом.

«Еду в магазины завозят, но любой студент знает, что она здесь достаточно дорогая. Кто-то из студентов сам создал бота, через которого можно оставить заявку на продукты. Человек закупает нужное и привозит на пароме (ходят редко и битком). Естественно, тот, кто привозит — тоже студент. В целом, мы находимся в такой вот изоляции, но пары продолжаются, даже если у студентов и преподавателей на материке нет света», — комментируют издание местные жители.

Также рассказывают, что в городе почти не осталось интернета, так как все устройства разрядились, а зарядить их без электричества нельзя.