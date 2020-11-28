Роскомнадзор просит СМИ уйти с YouTube и сделать его отечественный аналог

Роскомнадзор снова заявил, что YouTube занимается «цензурой» в отношении российских СМИ и призвал российские IT-компании сделать ему замену. Сами СМИ ведомство просит размещать видео на отечественных видеохостингах, в «создании и популяризации» которых им и должны помогут технологические предприятия.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявили в Роскомнадзоре, потребовав в частности снять запрет на создание дополнительных каналов для ANNA News (Analytical Network News Agency).

На существование такого запрета указывает сам Роскомнадзор, его причины не приводятся. При этом у упомянутого СМИ есть аккаунт в YouTube, на котором 1,19 тысячи подписчиков и сотни роликов. У издания было как минимум ещё три канала на YouTube, однако сейчас они заблокированы по причине «нарушение Условий использования YouTube».

Во время конфликта между Россией и Грузией в Осетии агентство называлось Abkhazian Network News Agency, но позднее заменило первое слово на «Analytical». Оно занимается освещением ситуации в зонах боевых действий (Ливия, Сирия, непризнанные ЛНР и ДНР), и военной тематикой в целом.