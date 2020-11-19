Предложение о блокировке YouTube может иметь политическую и финансовую подоплеку

Внесенный в Госдуму законопроект, разрешающий блокировать социальные сети и другие интернет-сервисы (Facebook, Twitter, YouTube) из-за «дискриминации» по отношению к российским государственным СМИ, является политически ангажированным, уверен управляющий партнер Digital Rights Center и сооснователь «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян. Как отмечает журналист-расследователь Sobesednik.ru Сергей Ежов, не обошлось и без финансовой подоплеки.

«Проект [закона], который призван бороться с цензурой, по факту введет еще больше цензуры в российском сегменте интернета, еще больше неразберихи, заблокированных сайтов, и в итоге еще больше ограничений российских пользователей в части права на свободу доступа, получение и распространение информации»,

— рассуждает Дарбинян в разговоре с The Insider.

Он обращает внимание, что в случае принятия документа в его текущем виде Роскомнадзор по факту сможет блокировать ресурсы теми методами, которыми захочет, а операторы связи даже не будут уведомлены о причинах блокировки. Эксперт называет закон «репрессивным» и уверяет, что ситуация с реализацией прав человека в России от него только ухудшится.

По его словам, российское законодательство в сфере регулирования интернета уже открыто критикуется Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), а новые инициативы свидетельствуют лишь о дальнейшем ужесточении.

По словам Сергея Ежова, у представителей власти в этом вопросе есть и ряд коммерческих проектов, которые бы могли получить привилегированное положение в случае устранения иностранных конкурентов. «Напомню: простаивающий на задворках Rutube входит в Газпром-медиа (его экс-глава [Дмитрий] Чернышенко стал вице-премьером). А подруга [предполагаемой] дочери Путина [Катерины Тихоновой] Наталья Попова создает свой видеохостинг».

Отметим, что законопроект уже получил положительный отзыв из уст пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а вот критик Кремля Алексей Навальный считает, что блокировки столь популярных интернет-ресурсов могут стать триггером к массовой установке россиянами VPN-сервисов, что поставит под вопрос эффективность любых дальнейших блокировок.