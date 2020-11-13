Глава РФПИ Дмитриев не сможет стать преемником, но готов сделать свой YouTube

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, которого считают близким к предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина Катерине Тихоновой и возможным преемником самого главы государства, как минимум до 2008 года имел украинское гражданство, а значит в ближайшие 13 лет не сможет претендовать на должность лидера нации. Об этом сообщает Telegram-канал «Новый век».

По их данным, паспорт гражданина Украины Дмитриев использовал для приобретения участка в деревне Чесноково Истринского района Подмосковья. По адресу ул. Предславинская, дом 38, кв. 193 в Киеве, указанному в документе, согласно телефонному справочнику, сейчас проживает возможный родственник предпринимателя Дмитрієв О.П.

Согласно поправкам, внесенным в Конституцию РФ, президентом может стать лишь человек, который в последние 25 лет не обладал иностранным гражданством или видом на жительство. Для жителей Крыма это правило не действует, но Кирилл Дмитриев был зарегистрирован в Киеве.

Также «Новый век» установил, что жена Дмитриева Наталья Попова кроме работы в МГУ и в государственном фонде «Иннопрактика» (главой которого является «дочь Путина» Катерина Тихонова) является президентом компании Vision Media Center, у которой есть дочернее предприятие ООО «Ямолодец». Фирма указала e-mail для связи: elena.dorodnykh@innopraktika.ru — это служебная почта Поповой в «Иннопрактике».

«Ямолодец», как установили расследователи, работает над новой социальной сетью, которая будет специализироваться на загрузке и обработке видеоконтента: «Глава РФПИ решил "импортозаместить" YouTube? Не удивимся, если вскоре государственный фонд инвестирует в этот стартап», — комментируют авторы.

Также отмечается, что одним из миноритариев «Ямолодца» является Илья Карпинский, который занимается инвестициями в технологической корпорации Mail.ru Group.