Теневой олигарх, плейбой и вероятный преемник. Кто он – глава РФПИ Дмитриев?

На днях глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев получил от Владимира Путина орден Почета. Кто он вообще такой, этот Дмитриев?

Досье

Дмитриев Кирилл Александрович

Родился 12 апреля 1975 года в Киеве. После учебы в Стэнфорде и Гарварде (где продемонстрировал наивысшее отличие) занимался инвестициями украинского олигарха Виктора Пинчука, которого на родине считают «прокремлевским». С 2011 года возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. Кавалер ордена Почетного легиона (Франция) и обладатель ордена короля Абдель-Азиза (Саудовская Аравия). От российского президента получил почетную грамоту (2015 год), орден Александра Невского (2017 год) и орден Почета (16 апреля 2020 года).

Инвестор из табакерки

До пандемии коронавируса про Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) знали, пожалуй, лишь те, кто всерьез интересуется экономикой. Зато сегодня его глава Кирилл Дмитриев – герой новостей.

Именно РФПИ вложился в самые быстрые (и, как уверяют, самые точные, хотя многие не верят) экспресс-тесты по диагностике коронавируса. Именно РФПИ решил поддержать популярную у чиновников образовательную платформу для школьников «Учи.ру». Именно РФПИ в качестве широкого гуманитарного жеста проспонсировал отправку дефицитного медицинского оборудования в США. Именно РФПИ разработал программу поддержки инвестпроектов в регионах в условиях пандемии. Именно главу РФПИ называли главным переговорщиком между Саудовской Аравией и Россией в недавней нефтяной войне...

Семейный синтез

Карьера киевлянина Дмитриева вышла на новые российские рубежи после его знакомства с будущей супругой Натальей Поповой, уроженкой подмосковного Дедовска. Отец Натальи Валерий Попов работал в одном из радиотехнических НИИ Москвы, который разрабатывает комплексы по защите баллистических объектов и прочую секретную аппаратуру, а сама она трудится сегодня первым заместителем главы фонда «Иннопрактика», через который связана с самим ректором МГУ Виктором Садовничим.

Кирилл Дмитриев – член попечительского совета этого фонда. При этом пост исполнительного директора «Иннопрактики» достался бывшему страховщику Павлу Попову – как выяснил «Собеседник», старшему брату жены Кирилла Дмитриева.

Одновременно шурин Дмитриева вместе с компанией «Итекма» является владельцем фирмы «Итекма-Синтез». Телефон фирмы прежде принадлежал госконцерну «Росэнергоатом». Одним из учредителей «Итекмы», получающей от чиновников миллионные гранты, стал все тот же фонд «Иннопрактика». Химзавод «Итекма-Синтез» Поповы с помощью «Иннопрактики» решили построить в особой экономической зоне в Тульской области. После этого семья Дмитриева переехала в столичный особняк, который возводила компания, связанная с семьей как раз тульского губернатора.

Этот фонд с капиталом в 10 млрд долларов правительство создало еще на закате премьерства Владимира Путина, теперь уже в таком далеком 2011 году, чтобы вкладывать средства в перспективные компании и привлекать партнеров из-за границы. Он и привлекал, только без нынешнего шума. И лишь в последнее время Кирилла Дмитриева принялись с удивительной регулярностью показывать в новостях.

– Не связан ли такой активный интерес к Дмитриеву с тем, что в ближайшем будущем в его судьбе последуют карьерные изменения? – поинтересовался «Собеседник» в РФПИ. – Если да, то о какой должности идет речь, ведь у него есть все данные, чтобы возглавить как одно из министерств, так и все правительство или перейти на работу в администрацию президента (и даже стать преемником, почему нет)?

В фонде на этот вопрос предпочли не отвечать.

У него уже все дома

В конце прошлого года Кирилл Дмитриев и Наталья Попова стали собственниками двух соседних квартир в одной из самых дорогих новостроек в центре столицы – в клубном особняке на Малой Бронной. В соседях у супругов – Кирилл Каленов, сын бывшего зам. директора «Рособоронэкспорта» Бориса Каленого, Елена Лихач, супруга близкого к Алишеру Усманову депутата-миллиардера Андрея Скоча, и прочие уважаемые люди, ради новоселья которых московские власти разрешили в обход закона снести находившийся на этом месте городской дом усадьбы Неклюдовой 1842 года постройки.

Возводила особняк компания «Лид-Эстейт», связанная с семьей тульского губернатора Алексея Дюмина. Рыночная стоимость хором Кириллова – Поповой в этом доме достигает 800 млн рублей. По какой цене они на самом деле их приобрели, в РФПИ не признались.

Олигарх невидимого фронта

При этом Кирилл Дмитриев – блестящий финансист. Еще 10 лет назад он вошел в список молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума в Давосе. РФПИ успешно работал и продолжает работать в медицине («Мать и дитя», «Герофарм»), торговле («Детский мир», «Лента», «Магнит», «AliExpress Россия»), фитнес-индустрии и индустрии развлечений (World Class, сеть кинотеатров «Каро»), строительстве (ЦКАД, М4, карельские ГЭС), банковской сфере (Совкомбанк), производстве («ФосАгро», «Вертолеты России»)...

Судя по возможностям и размаху, больше всего Кирилл Дмитриев напоминает теневого олигарха, который получил право распоряжаться государственными деньгами. Причем распоряжаться без лишней огласки. Партнерами РФПИ выступают как известные инвесторы из стран Ближнего Востока, Китая, Франции, так и офшорные структуры вроде освобожденного от налогообложения ПОО «Ко-Инвестмент Партнершип I, Л.П.» с Каймановых островов.

На имя самого Дмитриева также было оформлено несколько столь же офшорных компаний, так что прозрачность распределения прибылей РФПИ – под вопросом. Если изначально фонд хотя бы формально был подотчетен ВЭБу, то в 2016 году Владимир Путин сделал его «суверенным», и теперь Кирилл Дмитриев отчитывается уже лично перед президентом.

«Дмитриев подчинялся непосредственно Путину и часто называл его своим «боссом».

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором связям Кирилла Дмитриева с окружением Трампа отведено более десяти страниц.

Выполняет он и более деликатные поручения Путина, во всяком случае, в этом уверены в США. В январе 2017-го Кирилл Дмитриев, например, в баре уединенного отеля на Сейшелах совершенно случайно встретил проходившего мимо Эрика Принса, связанного с тогда еще не переехавшим в Белый дом Дональдом Трампом. На все общение хватило 36 минут: Дмитриев не только дипломированный экономист, но и прирожденный дипломат. Причем его дипломатия, основанная на взаимовыгодном финансовом сотрудничестве, гораздо тоньше и эффективнее колхозной дипломатии Лаврова. Кто не верит, спросите у Трампа.

Правда, те же американцы, со ссылкой на известного экономиста Криса Уифера, обзывают Дмитриева «консильери Кремля» (консильери – это управляющий легальным бизнесом мафии). Но это же американцы. Все бы им напраслину на близкого к Путину русского патриота возводить.

Настоящий «плейбой»

Два года назад в юридическую компанию «Гордон и сыновья» обратилась модель «Плейбоя» Валерия К., заявившая, что родила сына от главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По словам девушки, во время беременности Дмитриев принудил ее формально выйти замуж за 60-летнего пенсионера, пообещав взамен крупную разовую выплату и регулярную финансовую помощь, но обещание не сдержал. Эти слухи в РФПИ также не комментируют.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-16-2020 под заголовком «У Путина в почете».