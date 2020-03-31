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За проектом "Учи.ру" стоит семья Путина. Сам президент его открыто продвигал

Политика
01:03, 31 марта 2020
«Собеседник» №12-2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Пандемия – это совсем не каникулы. А шанс неплохо заработать для обучающих интернет-платформ. И для тех, кто за ними стоит.

Школы России

С 23 марта все российские школы перешли на дистанционное обучение, и вместо того, чтобы горбиться за партами, дети портят зрение за планшетами. Что хуже – тут сложно сказать, но, хотя коронавирус подкрался незаметно, практически все регионы к такой модернизации уже оказались готовы.

Фото: Global Look Press

На платформу интерактивного обучения «Учи.ру», например, тут же перешли Владивосток и Южно-Сахалинск. Именно этот портал в первую очередь порекомендовал для учеников начальной школы и комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. К сервису присоединились Удмуртия и Брянск. А еще Алтай, Кузбасс, Крым, Омск, Адыгея, Курган...

Конечно, такое синхронное взаимодействие нарисовалось не вдруг. Школы всей страны уже не первый год подключают детей к этой платформе, в добровольно-принудительном порядке, как обычно. Причем если на уроках ученики сидят на сайте бесплатно, то за полноценное прохождение курсов в свободное время нужно платить. И многие учителя (чуть позже вы поймете, почему) вынуждают детей это делать.

Страны БРИКС

«Все бы ничего, но когда в школе навязывают выполнение заданий на данном сайте и говорят, что надо быть в лидерах, то тут поневоле надо покупать платную подписку», – жалуются на форумах родители. Причем встречаются и более нелицеприятные отзывы: «Это не сайт для обучения, а мошенники поганые, которые втихаря списывают деньги с карт родителей под видом подписок». Но есть и много лестных характеристик. Особенно детям нравятся бесплатные олимпиады.

Понравился проект и Владимиру Путину. Настолько, что летом 2017 года на круглом столе с представителями социально ориентированных организаций президент даже сказал сооснователю и гендиректору сервиса Ивану Коломоецу:

– Так интересно и неожиданно. Кстати говоря, знаете, о чем я сейчас подумал? У нас будет сейчас саммит БРИКС, я, пожалуй, всем расскажу о вашей практике.

Коломоец: – Мы будем очень признательны.

Путин: – Правда-правда, я расскажу всем... Я думаю, может быть, и другие страны заинтересуются, а там и Китай, и Индия.

Коломоец: – Если бы вы и с Китаем, и с Индией нам помогли...

Путин: – Там есть где развернуться.

И «Учи.ру» с такой поддержкой развернулся.

Кремлевский проект

После того как сам президент выразил свои симпатии «Учи.ру», была запущена международная олимпиада для учащихся из стран БРИКС (Россия, Бразилия, ЮАР, Индия, Китай). Естественно, внутри страны платформу тоже стали продвигать, и весьма агрессивно, подчас заводя учащимся младших классов аккаунты даже без согласия родителей (что в данном случае незаконно).

Такой лоббизм объясняется просто: образовательный сервис приглянулся Управлению делами президента. 

Сегодня ООО «Учи.ру» руководит уже не Коломоец, а Илья Паршин, бывший гендиректор и соучредитель компании «Датаманки», дочерней структуры Фонда развития интернет-инициатив. Это российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный Агентством стратегических инициатив по предложению лично Владимира Путина (ФРИИ помогает деньгами «общественно значимым интернет-проектам»).

Само Агентство стратегических инициатив хоть и создано правительством, но находится под крылом администрации президента. Его наблюдательный совет возглавляет сам Путин (еще туда входят Греф, Дюмин, Собянин и Ко), а среди экспертов (загибайте пальцы): Игорь Шувалов, Владимир Груздев, Аркадий Дворкович, Валерия Касамара, Кирилл Клеймёнов, Маргарита Симоньян, Наталья Тимакова, Валерий Фадеев, Нюта Федермессер... 

С такой авторитетной поддержкой никакой коронавирус «Учи.ру» не страшен. Напротив, объявленное дистанционное обучение только прибавляет новых пользователей. А значит, и прибыль от потенциальных клиентов.

Дочь президента

Но почему из всех схожих платформ Владимир Путин оценил только эту? Есть причина.

Если поначалу это был просто успешный стартап, то сейчас уже – перспективный инвестпроект. Среди нынешних владельцев платформы – Владимир Зубрилин, который еще в 2006 году создал Фонд благодарных выпускников международно-правового факультета МГИМО.

Телефон, номер факса и адрес мгимошного фонда (зарегистрирован в бизнес-центре на Новинском бульваре) полностью совпадают с контактами Фонда междисциплинарных инициатив в области естественных и гуманитарных наук. У них даже руководитель был общий – Семен Шевченко. Только учредитель у того, второго фонда оказался другой – Катерина Тихонова, младшая дочь Владимира Путина. Так что владеет «Учи.ру» не самый посторонний для президентской семьи человек. И если в школах вводят дистанционное обучение – значит, это в Кремле кому-нибудь нужно. 

Катерина Тихонова на защите диссертации

Р.S. На прошлой неделе для педагогов из России, Индии, Китая и Бразилии провели международную онлайн-конференцию «Учи.ру» и лучшие образовательные практики в России и за рубежом». Мероприятие прошло при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» (в Наблсовете – тот же Путин, Сергей Кириенко, глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева).

Комментарии «Учи.ру»

«Учи.ру» нравится Путину. Им владеет человек, связанный с его дочерью. Руководит человек, связанный с кремлевской администрацией. И продвигают его в школах зависимые от президента чиновники. А кто на этом всем зарабатывает? 

– На данный момент нам оказывается информационная поддержка, но Владимир Зубрилин – частный инвестор, который инвестирует от своего имени, а Илья Паршин никак не связан со структурами Агентства стратегических инициатив. На прошлой неделе мы зафиксировали небывалое количество новых пользователей. Ожидаем, что рост показателей продолжится и, возможно, побьет рекорды».

Увеличилось ли число ваших пользователей в связи с переходом школ на онлайн-образование? Если да, то насколько, и каковы прогнозы?

– На неделе с 16 по 22 марта на платформу зашло на 62% больше школьников, чем на предыдущей неделе. При этом они проводили на сайте больше времени, чем обычно. Мы зафиксировали небывалое количество новых пользователей. На платформе регистрировалось почти в 10 раз больше новых учителей, чем на предыдущей неделе, а также в 9 раз больше учеников. Родители и сами активнее регистрируют своих детей - в 4,4 раза чаще. 

Количество активных пользователей обучающей платформы уже превысило один миллион человек в день.  Ожидаем, что рост показателей продолжится на следующей неделе и, возможно, побьет рекорды первой недели дистанционного образования.

Учи.ру всегда предоставляла бесплатный неограниченный доступ ко всем своим образовательным ресурсам для школ и учителей, для учеников во время занятий с учителем. Так будет и в период карантина. Мы понимаем, насколько важно сохранить образовательный процесс во время карантина, особенно для школьников. Поэтому оперативно разработали ряд абсолютно бесплатных сервисов для дистанционного обучения, чтобы каждый ребенок смог заниматься не выходя из дома с планшета или ноутбука, а учителя вели процесс обучения эффективно и удобно.

На данным момент функционал выдачи домашних заданий есть у всех учителей в личных кабинетах. 

При этом для самостоятельных занятий (речь НЕ идет о выданных заданий в личном кабинете учителя) - после 16:00 по местному времени — ученикам доступно по 20 заданий каждый день. Если ребенок хочет заниматься больше, родитель может приобрести подписку. 

Оказывается ли вам поддержка со стороны местных и федеральных властей во взаимодействии со школами?

– На данный момент оказывается информационная поддержка на региональном и муниципальном уровнях в части инициатив Учи.ру, направленных на повышение ИКТ-компетенций педагогов и административных команд школ, а также на эффективное использование цифровых технологий в школьном обучении.

Новый гендиректор платформы Илья Паршин был связан со структурами Агентства стратегических инициатив. Каковы ваши отношения с АСИ?

– Это неправда. Илья Паршин никак не связан со структурами Агентства стратегических инициатив. 

Учи.ру имеет статус лидерского проекта Агентства стратегических инициатив в сфере образования с 2016 года.

Один из учредителей сервиса Владимир Зубрилин прежде был связан с Катериной Тихоновой. В ООО он представляет свои или ее интересы?

– Это неправда. Владимир Зубрилин — частный инвестор, который инвестирует от своего имени.  

 

«Шустрые ребята. Молодцы. Красавцы!»

Владимир Путин о команде «Учи.ру»

 

Число пользователей «Учи.ру» на 2019 год:

  • Россия – 3,1 млн
  • Бразилия – 320 тыс.
  • США – 200 тыс.
  • Индия – 20 тыс.
  • ЮАР – 20 тыс.
  • Китай – 2,5 тыс.

Стоимость полного годового пакета подписки на «Учи.ру» составляет 13 990 рублей.

Конкуренты

В последнее время у платформы «Учи.ру» появился не менее авторитетный конкурент – «Фоксфорд», на который уже постепенно переходят Подмосковье и Нижегородчина. Проект этот тоже не благотворительный. Экспресс-подготовка к ЕГЭ, например, стоит там до 4000 рублей в месяц за один предмет.

Впрочем, чужие здесь тоже не учат. В «Фоксфорд» вложился близкий к Путину олигарх Алексей Мордашев (он даже квартиру в Петербурге решил приобрести под одной крышей с Юрием Ковальчуком, Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко). То есть «педагог» тоже проверенный.

  • Фонды имени Путина
    ("Никакого бизнеса, только личное: у друзей президента тоже есть некоммерческие фонды")

***

Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2020 под заголовком «Парты сброшены».

Теги: #Путин #Коррупция

Рубрика: Политика

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