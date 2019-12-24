Телеведущий Клейменов назвал Бондарчука бабником, а не режиссером

1 января 2020 года в прокат выходит новый фильм Федора Бондарчука «Вторжение». Не каждая премьера анонсируется в программе «Время», но в этот раз ведущий новостей Кирилл Клейменов мимо кинособытия пройти не смог.

Вот что бывает, когда ведущий стремится перещеголять коллег и сделать свою «подводку» к сюжету максимально яркой. Возможно, текст Клейменову писали редакторы, но спич ведущего «Времени» звучал вполне авторским. Предваряя репортаж корреспондента с предпремьерного показа «Вторжения», Кирилл Клейменов так представил автора фильма — между прочим, продюсера и режиссера картины: «Федор Бондарчук — плейбой и супермен — одарил нас очередным блокбастером. На этот раз "Вторжение"», — вкрадчиво обратился к зрителям ведущий.

Клейменов также напомнил, что перед «Вторжением» «плейбой и супермен» выпустил «Притяжение». «Рифма в названиях глубоко не случайна, — уверен Клейменов. — Обе саги — о борьбе Чертаново, спального московского района, с инопланетной цивилизацией. И если в первом случае Чертаново, разумеется, побеждает, спасает землю от хвостатых пришельцев, то во втором — в нынешнем — все сложнее. В дело вступает любовь. А она, как известно, не спрашивает. Любовь между человеком и пришельцем».

Романтическая линия «Вторжения», очевидно, показалась ведущему программы «Время» самой любопытной: «Я, конечно, задался бы парой вопросов, — рассуждал в кадре Клейменов. — Ну хотя бы одним. Например, практической стороной — как это у них там все совпадает. Они же все-таки разные — человек и пришелец. Или, если не совпадает, пользуются ли они "переходниками" какими-нибудь. Тоже ведь интересно».

Реакция самого Федора Бондарчука на подобное «портфолио от Клейменова» пока не известна. Вряд ли режиссеру-продолжателю кинодинастии польстит, что из всех его заслуг ведущий «Первого канала» отметил его успехи у женщин, по сути назвав его в прямом эфире бабником.

Федор Бондарчук в эфире Первого

А с другой стороны, если не подходить к ярлыкам слишком серьезно, любая реклама накануне премьеры фильма хороша. Особенно если она звучит на главном телеканале страны.