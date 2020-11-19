Президент поддерживает закон о блокировке YouTube за "цензуру" СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно относится к внесенному в Госдуму законопроекту, который дает право блокировать интернет-сервисы и социальные сети, в числе которых YouTube, Facebook, Twitter и прочие. Он также считает, что можно снижать скорость доступа к ним и штрафовать за «дискриминацию» в отношении российских СМИ.

«Мы были свидетелями таких действий по ущемлению интересов пользователей из России. Мы их видели в последние недели, месяцы, и, конечно, этому нужно противодействовать... Выработка механизмов — это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», — приводит его слова РИА Новости.

Он также добавил, что притеснениям со стороны таких платформ подвергаются также и зарубежные производители контента. При этом выбор между штрафами, блокировками и другими мерами противодействия Песков оставил за законодателями. Не смог он ответить и на вопрос, где российские СМИ притесняют чаще.

Оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал инициативу парламентариев в сардоническом ключе: «Отлично. Пускай принимают скорее — вся стана наконец-то установит VPN».

Ранее Роскомнадзор по решению суда уже пытался заблокировать мессенджер Telegram, основанный россиянином Павлом Дуровым. Тогда его первые попытки привели к созданию проблем в работоспособности многих не связанных с ним сервисов, а следующие два года Telegram исправно работал в России как с использованием VPN-сервисов, так и без них при формальной блокировке. Недавно Роскомнадзор завел официальный аккаунт в Telegram.