Роскомнадзор за 2 года не смог заблокировать Telegram и решил завести там аккаунт

Роскомнадзор сообщил, что завел официальный аккаунт в мессенджере Telegram. Ведомство два года пыталось заблокировать его на территории России, но у него так ничего и не вышло. В начале лета оно отказалось от попыток, несмотря на соответствующее решение суда и то, что Telegram так и не исполнил его требования.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — говорится в сообщении РКН в Twitter.

Напомним, что Telegram формально был заблокирован в РФ с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Это случилось после того, как мессенджер отказался передавать ФСБ ключи шифрования. В первые дни атак Роскомнадзора на Telegram проблемы с подключением к нему без VPN периодически возникали: ведомство начало блокировать миллионы IP-адресов. На этом фоне проблемы начали возникать у многих сервисов, включая некоторые банки. В итоге от такой тактики отказались.

В соцсетях новость о Telegram-канале Роскомнадзора встретили с юмором: «Будет очень круто, если Telegram вас заблокирует. Вполне справедливое завершение истории!»