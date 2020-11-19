В Госдуму внесен закон о блокировке соцсетей и YouTube за "цензуру" российских СМИ

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит Роскомнадзору частично или полностью блокировать в России Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и другие социальные сети и площадки для распространения контента. Они предлагают цензурировать соцсети в случае, если они «цензурируют» российские госСМИ.

Согласно тексту пояснительной записки, Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ будет выявлять и маркировать сервисы, на которых происходит «дискриминация в отношении материалов российских средств массовой информации», то есть если на «интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».

Ранее власти уже предъявляли подобные претензии к Twitter, Facebook и YouTube, уверяя, что они «цензурируют» государственные СМИ Russia Today, РИА Новости и Крым 24. Из-за санкций YouTube также заблокировал на своей площадки телеканал «Царьград».

Только сегодня Роскомнадзор обвинил YouTube в существовании ограничений в отношении блогера Владимира Соловьева. Единственным основанием так утверждать ведомство назвало отсутствие его роликов в разделе «Тренды», попадание в который никак не гарантировано.

Авторами законопроекта указаны депутаты Александр Хинштейн, сын артиста Михаила Боярского Сергей Боярский и другие. Также в создании инициативы принял участие сенатор Алексей Пушков.