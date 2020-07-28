"Царьград" заявил о планах подать в суд на YouTube за блокировку без уведомления

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» без права на восстановление.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на сообщение телеканала в соцсети «ВКонтакте», аккаунт отключили за нарушение «экспортного законодательства». При этом в самом «Царьграде» утверждают, что каких-либо уведомлений о нарушениях не поступало. «Так что произошедшее – абсолютная неожиданность для нас», – указывается в заявлении журналистов.

Главный редактор телеканала Дарья Токарева заявила, что считает действия YouTube незаконными и готовится обратиться в суд, отмечая, что сервис до сих пор не раскрыл причины блокировки. «С нами просто не выходят на связь», – подчеркнула она.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в отношении Токаревой завершили два административных дела о распространении фейковых новостей, по каждому из них ее оштрафовали на 30 тысяч. Также было возбуждено несколько дел за публикации на сайте «Царьграда», в которых содержалась информация о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий, и были размещены фото детей.