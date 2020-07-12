Главреда "Царьграда" оштрафовали 9 раз за мнение эксперта и за информацию о детях

В отношении главного редактора «Царьграда» Дарьи Токаревой завершили два административных дела о распространении фейковых новостей, пишет «МБХ медиа».

По каждому инциденту ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Речь идет о публикациях, в которых некий эксперт высказал оценочное суждение о коронавирусе, способах его распространения и вакцинации от него. В постановлении суда отмечается, что эта информация отличалась от официальной позиции ВОЗ, Роспотребнадзора и других официальных ведомств.

Токарева настаивала, что не имела возможности проверить достоверность высказанных экспертом мнением, но суд настоял, что это не отменяет ее ответственности перед законом.

Также известно, что в отношении Дарьи Токаревой возбуждено еще семь дел за материалы, опубликованные на сайте «Царьграда» в марте. В них содержалась информация о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий, и были размещены фотографии детей. Редактор пыталась оспорить решение, но апелляции были отклонены.