Роскомнадзор потребовал от YouTube не отговаривать зрителей от просмотра фильма RT

Корреспондент телеканала Russia Today Константин Рожков сообщил, что видеохостинг YouTube наложил двукратное предупреждение на документальный фильм о протестах в США.

Запись «USA 2020: Up in arms» не воспроизводится с первого раза. Сначала сервис предупреждает зрителя, что контент в этом фильме расценивается как «неприемлемый и оскорбительный». Но даже при нажатии кнопки «продолжить» сайт все равно уточняет у пользователя, действительно ли он хочет посмотреть это видео.

«То есть, YouTube дважды отговаривает пользователя от просмотра документального фильма RT Documentary», — приводит слова Рожкова «Интерфакс».

Роскомнадзор принял решение отреагировать на эту ситуацию. Надзорное ведомство обратилось к компании Google с претензией. Наложенное ограничение в РКН расценили как акт цензуры, нарушающей принцип свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.