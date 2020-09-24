В США началась очередная волна антирасистских протестов из-за решения суда

В городе Луисвилле штата Кентукки в США вновь проходят антирасистские акции, вызванные решением суда присяжных, пишет RTVi со ссылкой на AP.

Суд присяжных оправдал полицейских, которые убили чернокожую демонстрантку Бреонну Тейлор во время акции протеста. Присяжные заявили, что полицейские обоснованно применили силу в отношении женщины. Ситуация произошла 23 сентября, во время столкновений граждан с силовиками пострадали двое полицейских.

Разбирательство было начато только в отношении одного сотрудника полиции, который стрелял в соседнюю квартиру.

Незадолго до оглашения решения суда в Луисвилле объявили чрезвычайное положение и ввели в город силы нацгвардии. Это не остановило демонстрантов — они все равно вышли на улицы.

В итоге сотни и тысячи человек вышли на акции солидарности в Атланте, Филадельфии и Нью-Йорке.