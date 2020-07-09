Радзиховский: Минпропаганды у нас есть. Оно называется Администрация президента

Общественная палата предлагает создать в России министерство пропаганды. «Нам совершенно точно нужно министерство пропаганды», — объявил Артём Кирьянов, зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов. Леонид Радзиховский объясняет, почему это предложение является логическим парадоксом:

Леонид Радзиховский

— Господин член общественной палаты вообще-то знает, что у нас в стране официальное двоемыслие, и что суть российской пропаганды в том и заключается, что она никогда не называется пропагандой.

Есть такой логический парадокс. Житель Крита говорит: «Все критяне лжецы». Если он говорит правду, значит все же не все критяне лжецы. Если он лжет — следовательно, критяне не лжецы. Так же построена и российская пропаганда: она есть, но её нет.

Если вы пропаганду назовёте пропагандой, то это уже будет правда, лишающая пропаганду ее сути. Поэтому у нас это можно называть как угодно — патриотизмом, гордостью за страну, за вставание с колен, за победу, но только не пропагандой.

Это классический логический парадокс.

Министерство пропаганды у нас есть, и оно является самым главным и вездесущим министерством нашей страны — гораздо более важным, чем работающие на него ФСБ, Прокуратура, СК, Минобороны и Минкульт. Это министерство называется Администрация президента РФ. Чем АП занимается, кроме организации пропаганды? Кирьянов предлагает переименовать АП в Минпропаганды? Но в нашей стране категорически запрещено называть все своими подлинными именами. Скажите, у нас республика? Нет. У нас монархия? Тоже нет. А что у нас? У нас то, что называть нельзя.

Собственно, единственное, что есть в России, это симбиоз нефти и пропаганды. Павлину нужны перья, но ему нужен и кишечник. Так вот, перья — это пропаганда, а кишечник — это нефтяная труба. Все довольны. Нефть обеспечивает деньги для пропаганды, а пропаганда покрывает способ распределения этих денег между первой тысячей топ-граждан России. Пропаганда крышует нефть, нефть кормит пропаганду. Но так говорить нельзя по той же причине, по которой Путина нельзя назвать ни царем, ни диктатором, ни даже пожизненным президентом. Потому что наша система построена на абсолютном вранье и самая сильная сторона этой системы — то, что она разрешает при этом говорить.

У нас же сплошная потёмкинская деревня: в реальности у нас немолодой и не самый сильный мужчина, а на картинке атлет, который одной рукой забивает шайбы чемпиону мира по хоккею, а другой рукой достает из-под воды греческие амфоры.

Вот так оно и устроено. Все это угар и пена после «триумфа» кампании по голосованию. Чиновники в ошеломлении чешут затылки: что делать дальше с такой грандиозной победой над народом этой несчастной страны.

Пена осядет, чиновники, всевозможные члены и депутаты угомонятся, и останется только грязноватая лужица.