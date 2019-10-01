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Телепропаганда обойдется бюджету вдвое дороже Путина

Культура и ТВ
09:01, 01 октября 2019
«Собеседник» №37-2019

На прошлой неделе стала известна астрономическая сумма, которую государство потратит на содержание федеральных телеканалов в 2020–2022 годах. Кто и за что получит миллиарды рублей?

О чем молчит Попов

На прошлой же неделе соведущий программы «60 минут» Евгений Попов дал радиостанции «Комсомольская правда» знаковое интервью. Отвечая на вопрос о том, почему в телеэфире мало говорят о России, а предпочитают изо дня в день, из года в год рассуждать об Украине и США, он сказал, что внутренние проблемы страны пугают зрителя:

– По моему мнению, зрители не очень воспринимают собственные беды. Они не воспринимают информацию о том, когда им больно и неприятно. Когда, уж простите меня, корова сдохла у соседа – они это смотрят. Когда собственная корова заболела… им не хочется, чтобы им об этом говорили.

Замечательное объяснение! Значит, ведущие общественно-политических программ – как те три японские обезьяны: у Скабеевой закрыты глаза, у Киселева – рот, у Соловьева – уши. Давайте не замечать своих бед и не пытаться их преодолеть. Утешимся тем, что другим еще хуже. Вернее, убедим себя в этом. А загорится земля под ногами – им есть куда бежать: один рванет в Коктебель, другой – на озеро Комо… Дотянуть хотя бы до следующих президентских выборов.

Сколько стоит один день президента?

Будьте уверены: вплоть до 2022-го госканалы продолжат бодро рапортовать об улучшении жизни в стране. На эти россказни «Первый», ВГТРК, НТВ, «ТВ Центр», «Звезда» получат почти 150 млрд рублей. Себя Владимир Владимирович тоже не обидит – на обеспечение функционирования президента проектом бюджета на 2020–2022 годы заложено около 75 млрд рублей. В два раза меньше, чем дадут Киселеву, Соловьеву, Шейнину и Зейналовой. Но на попить-поесть-одеться хватит.

Расходы на «Функционирование президента» выведены в приложении к законопроекту «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» отдельной строкой. В 2020 году на это выделят 24,2 млрд рублей, в 2021-м – 24,5 млрд рублей, в 2022-м – 25 млрд рублей. Если, конечно, не возникнет необходимость внести изменения (разумеется, в сторону увеличения). Так, изначально полагалось, что в 2019-м жизнедеятельность ВВП обойдется бюджету в 20,3 млрд рублей. Но потом аппетиты выросли, и, чтобы Владимир Владимирович не перешел на хлеб и воду, накинули еще 2,3 млрд рублей.

Доподлинно неизвестно, куда именно идут эти деньги. Но давайте рассуждать логически. Раз строки «Президент Российской Федерации и его администрация» (13,8 млрд в 2020-м), «Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации» (163 млн в 2020-м), «Обеспечение функционирования Администрации Президента Российской Федерации» (13,6 млрд в 2020-м) прописаны обособленно, то и Песковы, Вайно, Кириенки, повара, водители, перелеты-переезды оплачиваются отдельно от первого лица. Хорошо оплачиваются, увеличиваясь каждый год в среднем на 500 млн. Не то что наши пенсии!

«Собеседник» посчитал, во сколько в наступающем году налогоплательщикам обойдется день пребывания российского президента на посту. С учетом того, что он пашет, как раб на галерах, делим 24,2 млрд рублей на 366 дней и получаем… 65,5 млн рублей. В сутки! Об этом не то что не расскажут – не заикнутся в эфире федеральных каналов. Их молчание о растущих тратах на содержание органов госвласти – с одной стороны и нищете остальной части страны – с другой поистине золотое. И мы это вам сейчас докажем на конкретных цифрах.

Цифра

193,3 млн рублей заложено в бюджете на оплату труда председателя правительства РФ (пока это Дмитрий Медведев) и его 10 заместителей в 2020 году. Члены Совета Федерации поделят 2,4 млрд, депутаты Госдумы – 5,9 млрд.

Симоньян оккупирует Германию

Общий объем субсидий «Первому каналу», телекомпании НТВ, телерадиокомпании «Петербург», «Карусели», «ТВ Центру» и «Национальному спортивному телеканалу» («Матч ТВ») на организацию вещания в малонаселенных пунктах будет увеличен в 2020 году до 7,3 млрд рублей, а в 2021 и 2022 годах – до 7,2 млрд рублей.

Самый жирный кусок бюджетного пирога, согласно законопроекту, достанется ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Вести FM»). На финансовое обеспечение деятельности Владимира Соловьева и других, на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов заложено 24,2 млрд рублей в 2020 году, 21,4 млрд рублей в 2021 году и 21,1 млрд рублей в 2022 году.

Остальные будут «клевать по мелочи»: «Первому каналу» на контент дадут 6,5 млрд в 2020 году, «Общественному телевидению России» – 3 млрд, «Звезде» – 2 млрд.

Субсидии автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» (RT) на создание телеканалов, радиоканалов, сетевых изданий и их распространение в мировом информационном пространстве – 22,9 млрд в 2020-м, 18,2 млрд в 2021-м и 18,5 млрд в 2022-м. Сверх того Маргарите Симоньян обломится 1,3 млрд на обновление материально-технической базы телевизионно-технического комплекса АНО «ТВ-Новости» в Москве и еще 3 млрд на создание, развитие, поддержание и распространение телевизионного канала на немецком языке. Старушке Меркель точно не поздоровится...

Не останется в стороне от денежного дождя и охотник превращения США в радиоактивный пепел Дмитрий Киселев. В свободное от «Вестей недели» время телеведущему придется распорядиться теми финансовыми потоками, что щедро прольются на возглавляемое им Международное информационное агентство «Россия сегодня»: 7,5 млрд в 2020-м и по 6,8 млрд в 2021-м и 2022-м.

В общем, до следующих президентских выборов кремлевские пропагандисты как-нибудь пробарахтаются. Такие, как говорится, не тонут.

тем временем

По версии гендиректора информагентства «Россия сегодня», в стране царит свобода слова. Потому что здесь, как он выразился, можно спокойно сказать: «Я люблю Путина, но не люблю геев», а в США это будет «самоубийственная комбинация». Предлагаем г-ну Киселеву в эфире поменять Путина с геями местами и посмотреть, что изменится от такой манипуляции.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019 под заголовком «Киселев и Соловьев станут миллиардерами».

Теги: Пропаганда, Путин, Медведев

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