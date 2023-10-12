Ох ты, Гойко Митич - заслуженный индеец СССР

Особенно актера полюбили в Советском Союзе, когда фильмы «из-за бугра» были редкостью. Многие советские женщины были влюблены в спортивного, мускулистого красавца, а мальчишки хотели быть похожими на такого супермачо.

«Организовал» восстание индейцев в Америке

Чингачгук, Зоркий Сокол, Оцеола, Белое Перо, Медвежий Глаз, Виннету – это далеко не полный список индейских героев Гойко Митича из немецких вестернов.

– Один раз индеец – всегда индеец. Но я в разных фильмах играл разных индейцев, – шутит сам актер.

Хотя Гойко Митич вовсе и не мечтал об актерской карьере, тем более о каких-то индейцах, которые живут где-то далеко за океаном. Юный сербский парень учился на педагога в институте физической культуры и вместе с приятелями, чтобы заработать, иногда снимался каскадером в кино. Однажды, когда молодой человек собирался с друзьями кататься на лыжах и только собирался выходить из дома, в его квартире раздался звонок. Звонили с киностудии «Югославия-фильм» и сказали, что приехала немецкая киногруппа, случайно увидев в картотеке фотографию Митича, захотела с ним встретиться. Гойко пришел на встречу.

– Меня спросили на немецком, могу ли я ездить на лошади. Я ответил, что смогу удержаться в седле, – вспоминает сам актер. – Они удивились: «Вы говорите по-немецки?» А я изучал в школе немецкий и русский. И режиссер сказал: вот наш Токей Ито – главный герой фильма «Сыновья Большой Медведицы»! Я мог бы не взять трубку и поехать на лыжах, тогда моя жизнь прошла бы по-другому. Но я взял – и получил шанс, который уже не упустил.

Как рассказывает Гойко, он и предположить не мог, что в его актерской жизни будут еще индейцы. Тогда он честно отработал роль, даже без дублеров исполнял все трюки. Наверное, потому Митич так понравился зрителю, что все выглядело понастоящему. Актер даже не догадывался, что невольно участвует в некой политической игре: ведь этот фильм был сделан по заказу Социалистической партии Германии, чтобы отучить зрителей от американских вестернов и показать, какие американцы-капиталисты плохие и как страдают индейские племена. К тому же молодого парня еще и обманывали: физически тяжелые съемки шли по 16–18 часов в сутки, а за это платили сущие копейки. Но Гойко молчал и терпел. Подобное продолжалось и на некоторых последующих картинах. Ему приходилось скакать на необъезженных лошадях, плавать в холодной реке, прыгать с большой высоты, выполнять опасные трюки без дублеров, а гонорары были ничтожными.

– Мне неловко было говорить о деньгах. Меня информировали, сколько могут заплатить, и я работал, – вспоминает Митич.

Из семнадцати миллионов жителей ГДР «Сыновей Большой Медведицы» посмотрели десять миллионов! Этот фильм закупили многие страны, в том числе и Советский Союз. Кстати, у нас почти все роли Гойко Митича на русский язык дублировал популярный киноактер Владимир Дружников («Каменный цветок», «Сказание о земле Сибирской», «Попрыгунья»). А вот в Америке от «Медведицы», естественно, отказались. Ведь в фильме индейцы показаны героями , которые воюют с американскими ковбоями. Существует легенда, что каким-то таинственным образом копия картины все-таки попала в эту страну и даже в одно из индейских поселений – Вундед-Ни. После просмотра там началось восстание, индейцы вновь заговорили о своих правах. Мятеж подавили. Американские власти стали подозревать в этом заговоре коммунистов из Восточной Европы. В том числе и Гойко Митича, которому посыпались угрозы. Но он не испугался и с удовольствием соглашался дальше играть индейцев. И не только потому, что ему лишний раз хотелось пострелять из лука, поскакать на лошади, поиграть в супермачо. Он искренне переживал за индейцев, которые боролись за свою свободу.

– Фильмы, в которых я играл, – с исторической точки зрения хорошие фильмы о том, что случилось с этим народом, – говорит Гойко Митич. Хотя актер признается, что в детстве в играх с мальчишками ему нравилось изображать ковбоев из старых американских фильмов, где индейцы были показаны жестокими палачами. – Я любил смотреть эти картины с Джоном Уэйном в главной роли, мне нравились ковбои, а индейцы казались носителями зла.

Из-за работы актер переехал жить в Германию. Сначала снимал маленькую комнату на окраине Берлина и только после съемок в третьем своем «индейском» фильме – «След Сокола» – уже популярный Гойко Митич добился получения своей квартиры.

«Семья и дети – это не мой путь»

Конечно, статного, высокого Митича всю жизнь одолевали поклонницы. У него было много романов, но он принципиально ни на ком не женился. На съемках фильма «Ульзана», где Митич сыграл вождя племени апачей, он познакомился с популярной актрисой Ренатой Блюме. У них завязался любовный роман, о котором много судачили в немецкой прессе. И если в картине их герои были мужем и женой, то в жизни они супругами так и не стали. Рената ушла от Гойко к певцу Дину Риду и вышла за него замуж. «Семья и дети – это не мой путь», – говорит теперь актер. Хотя в 1992 году от случайных отношений с одной итальянкой у него все-таки родилась дочь Наталья, которую он признал и с которой общается до сих пор.

Актер много раз бывал в Советском Союзе. Например, в начале 1970-х, поездив по Средней Азии, он рассказал своим кинопродюсерам о необыкновенной местной природе: «Пустыня, поставил несколько фанерных кактусов – вот тебе и прерии». К нему прислушались, и дилогию «Апачи» снимали в Узбекистане.

В начале 1990-х Гойко Митич принимает решение уйти из большого «индейского» кино. Он начал выступать на театральной сцене, вести на телевидении спортивную передачу. И в эти же годы впервые решил посетить Америку. Прознав про это, в аэропорту его встречали представители одного из индейских племен во главе с вождем. Они пригласили актера к себе в гости, причем постоянно называли его братом, что у индейцев считается высшей степенью признания чужаков. В племени индейцы провели над ним обряд очищения, а он в ответ станцевал перед ними – благо выучил некие танцевальные движения, когда снимался в фильме «Чингачгук – Большой Змей». Тогда один из индейцев спросил Митича: «Какой у тебя тотем, имя в животном мире?» Но у Гойко конечно же такого имени не оказалось.

– И мне предложили найти это имя, – вспоминает Митич. – Я закрыл глаза, увидел волка, но этого еще не произнес. И тут индеец мне вдруг сказал: «Ты – Волк!» Не знаю, как это произошло, возможно, случайно. Знаю только, что я сейчас Волк.

Гойко Митич родился 13 июня 1940 года в сербском селе Стройковце. Окончил Белградский институт физической культуры. Был чемпионом Югославии по гребле и гимнастике. В 1960 году дебютировал в кино каскадером в английском фильме «Ланселот и королева». В 1966 году переехал в ГДР и жил в Восточном Берлине, снимался на киностудии ДЕФА в ролях индейцев. Снялся более чем в 40 фильмах, среди которых: «Чингачгук – Большой Змей», «Братья по крови», «Вождь Белое Перо», «Охотники в прериях Мексики», «Балканский рубеж» и другие. Играет в Германии на разных театральных сценах. Ни разу не был официально женат, но от внебрачной связи имеет дочь Наталью (31 год), которая занимается в Италии гостиничным бизнесом.