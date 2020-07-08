Первый зампред Общественной палаты: России нужно министерство пропаганды

«Нам совершенно точно нужно министерство пропаганды Российской Федерации», — уверен первый заместитель председателя Общественной палаты Артем Кирьянов.
Несмотря на то, что такое предложение, по его словам, может показаться «очень спорным», это действительно необходимо, так как в России сейчас формально нет ни одного государственного органа, который на регулярной основе занимался бы пропагандой.
С таким предложением Кирьянов выступил на круглом столе под названием «Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением», передает РИА Новости.
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("Это гангрена, она может очень долго продолжаться. И я думаю, что, даже когда пациент станет уже синего цвета и будет плохо пахнуть, нам тут будут рассказывать, что мы просто не тем нюхаем")