Госдума утвердила бюджет в третьем чтении. Три года он будет дефицитным

Депутаты Государственной думы в третьем окончательном чтении проголосовали за принятие законопроекта о бюджете России на 2021-2023 годы. Все три года он будет в дефиците, большая часть поправок в него вносилась правительством, ни одного замечания системной оппозиции учтено не было.

В 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 триллиона рублей или 2,4% ВВП.

В 2022 году дефицит бюджета составит 1,25 триллиона рублей или 1% ВВП.

В 2023 году дефицит бюджета составит 1,41 триллиона рублей или 1,1% ВВП.

Если сравнивать расходы федерального бюджета на социальный блок (соцполитика, образование, здравоохранение) относительно прошлогоднего плана, заложенного в бюджете на 2020-2022 годы, который принимался ещё до пандемии коронавируса, то в рублях они по всем направлениям выросли.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, множество изменений в законопроект согласовывались с «президентом и председателем правительства». Он также отметил, что из поступивших 876 инициатив по корректировке документа были учтены 669.

Накануне Sobesednik.ru обращал внимание, что представители системной оппозиции в Госдуме от партий «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР не смогли провести ни одной своей поправки к бюджету. Больше всего уточнений вносила исполнительная власть в лице правительства, а часть из них депутаты от «Единой России».