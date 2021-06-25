"Собянинский" штамм, или крупнейший провал управленческого аппарата. Итоги недели
Власти полностью провалили антиковидную кампанию и пытаются обвинить в этом народ. Sobesednik.ru подводит итоги недели
Главным инфоповодом недели, пусть и очень жаркой, все равно стал коронавирус, в самом широком смысле этого слова. Год назад все мы дружно сидели в соцсетях и понемногу превращались в эпидемиологов и вирусологов. Сейчас этого уже явно недостаточно, потому что к простому распространению вируса добавилась необходимость разбираться в вакцинах, штаммах и мутациях («уханьский», «индийский», «дельта-плюс» и пр.), а главное, в России появилась одна из самых опасных и непредсказуемых его разновидностей — «собянинский» штамм. Проявляется в виде административных истерик и периодических панических атаках. Пациентом номер ноль, как вы уже догадались, стал Сергей Семенович Собянин. От него болезнь пошла в регионы: в тяжелой форме переболел Воробьев из Подмосковья, который чуть было не решил запретить ездить в автобусах без QR-кодов, очень сильно инфекция подкосила Кондратьева из Краснодарского края, одним постом в Telegram чуть не уничтожившего весь туризм в регионе, ну и ожидаемо, меньше всего антител к управленческой заразе оказалось у питерского героя «Алых Парусов» Александра Беглова, который так усердно боролся с ковидом и звонил в колокольчик, что неожиданно превратился в Сову из «Винни Пуха» — чихать теперь долго будет вся Северная столица, которая и без того бьет все рекорды по смертности.
А если серьезно, власти стали в срочном и хаотичном порядке вводить разные меры, в которых уже становится сложно разобраться: обязательную вакцинацию вроде бы ввели, но не во всех регионах и не для всех профессиональных категорий — пока это в основном сфера услуг, включая государственные, и вот ещё добавили курьеров. Отдельные губернаторы придумали разные штуки с QR-кодами для кафе, куда, по крайней мере в Москве, сначала нельзя было ходить детям и туристам без ПЦР, но после многочисленных жалоб бизнеса чиновники немного одумались и разрешили детям "макдачку", гостям столицы — завтракать в гостиничных отелях, а не начинать утро с доширака на лавке, а непривитым работникам предприятий — есть в местных столовых. Прониклись сочувствием и к умирающему общепиту, легализовав летние веранды, правда, всего на пару недель. А к тому моменту, когда все ограничения заработают в полную силу, глядишь, уже и очередная волна ковида закончится. С другой стороны, за отказ от «добровольной» вакцинации сотрудников, как поясняет Песков, увольнять нельзя, зато можно отправлять в неоплачиваемый отпуск — мол, выбор есть: прививайся или ищи другую работу.
Вся эта административная неразбериха на фоне полутора лет тихого ковид-диссидентства власти, многократно рассказывавшей, как мы лучше всех справились с ковидом и вообще уже несколько раз победили его, расколола страну на два лагеря: «за» и «против» обязательной вакцинации. Что уж говорить о ревакцинации, которая оказалась доступна только избранным (губернаторы, Ракова, Симоньян — а простому люду нельзя), хотя Минздрав успел порекомендовать её всем, даже переболевшим. В этой битве за массовую вакцинацию власть и либеральная тусовка неожиданно для себя единым фронтом выступили против «глубинного народа», который не верит в «Спутник» и опасается чипирования, про которое ему рассказали по «России 1». Он же, «дремучий» народ, оказался во всем виноват. Люди пошли на штурм офисов «Единой России», коммунисты и прочие антипрививочники начали собирать митинги, а один артист и вовсе решил сравнить прививку с преследованием евреев во времена фашистской Германии — и тут мы окончательно поняли, что всё пошло куда-то не туда.
Выяснилось, что за год число людей, которые сомневались, надо ли прививаться, почти не изменилось — их просто никто не убедил, да не особо-то и пытались, ведь задачи были другие: поправки, парады и прочее. А рассказывать о штаммах вируса, важности коллективного иммунитета, отвечать на накопившиеся вопросы о вакцинах, показывать достоверную статистику — это всё было совершенно неважно. Путин говорил про экспорт вакцины и лучшее в мире здравоохранение, Собянин озвучивал непонятно откуда взявшиеся доли коллективного иммунитета (ещё год назад достигшего, по его версии, 60%), а ТВ ругал западные вакцины, убеждая всех, что колоть их опасно для жизни. В один день всё вдруг изменилось, и всех погнали на прививки старым-добрым админресурсом, даже не убедившись, везде ли хватает вакцины (спойлер — не везде), и может ли система в принципе так быстро привить столько людей. При этом на самом верху от этой всей истории и вовсе решили дистанцироваться.
Всё это продемонстрировало чудовищный провал управленческой системы. Вакцинацию организовать смогли? Нет. Объяснить сумели? Нет. Заставить всех без разведения горячих споров? Тоже нет. Даже ответственность на себя брать никто так и не стал. И Россия заплатит за это не только процентами ВВП, как за новые половинчатые санкции ЕС против режима Лукашенко, а человеческими жизнями.
Можно ли было этого избежать? Конечно. Но что поделаешь, если лучшее, что могут придумать наши чиновники, к примеру, для решения вопроса с нехваткой рабочей силы — послать на стройки неработающих пенсионеров. Снимаем шляпу, господин Хуснуллин, — это же ещё и на индексации пенсий позволит сэкономить, правда? А новых политиков не будет, потому что игра в выборы, кажется, закончилась окончательно: к Навальному, Ройзману, Гудкову, Пивоварову, Соболь, Жданову, Галяминой и многим другим, кому не дали подойти к избиркомам даже близко, только за последнюю неделю присоединились Степанов и Яшин, объявленные пособниками экстремизма, хотя решение по структурам Навального ещё даже не вступило в силу. Только подумать, сколько лет «экстремист» Яшин возглавлял муниципальный округ Москвы и даже местную призывную комиссию. И как такое только могли допустить!
Писать о том, как в России зачищают политическую поляну, если честно, уже даже немного надоело, ведь это уже даже с трудом попадает в разряд «новостей» — неожиданностью будет наоборот, если вдруг на выборы пустят ярких оппозиционных кандидатов вроде Шлосберга и Литвинович. Рассуждать же о съездах системных партий, где главным событием пока стало включение в список КПРФ третьим номером Павла Грудинина (вы можете помнить его по президентской кампании 2018 года), и вовсе большого смысла нет, ведь это едва ли на что-то повлияет. Хотя решение не ставить Бондаренко в один округ с Володиным, надо признать, очень развеселило.
Глядя на такие выборы, к тому же трехдневные и с электронным голосованием, становится понятно, почему почти треть стран ЕС отказались садиться с Путиным за стол переговоров с подачи Меркель и Макрона. Как справедливо обратил внимание президент Литвы Науседа, а что, собственно, изменилось с 2014 года? Однако, некое удивление вызывает сам факт того, что немецкий лидер вдруг решила позвать российского коллегу на саммит. Остается надеяться, что хотя бы заявления о возможном диалоге без участия первых лиц могут оказаться более успешными, но, глядя на то, как наши пограничники то ли обстреливают, то ли не обстреливают английский эсминец, а Путин пишет исторические статьи, в которых чуть ли не во всем обвиняет Запад, конечно, веры в это остается мало.
Теги: #Собянин, #коронавирус, #Москва, #ограничения, #мэр
Рубрика: Общество