"Собянинский" штамм, или крупнейший провал управленческого аппарата. Итоги недели

Выяснилось, что за год число людей, которые сомневались, надо ли прививаться, почти не изменилось — их просто никто не убедил, да не особо-то и пытались, ведь задачи были другие: поправки, парады и прочее. А рассказывать о штаммах вируса, важности коллективного иммунитета, отвечать на накопившиеся вопросы о вакцинах, показывать достоверную статистику — это всё было совершенно неважно. Путин говорил про экспорт вакцины и лучшее в мире здравоохранение, Собянин озвучивал непонятно откуда взявшиеся доли коллективного иммунитета (ещё год назад достигшего, по его версии, 60%), а ТВ ругал западные вакцины, убеждая всех, что колоть их опасно для жизни. В один день всё вдруг изменилось, и всех погнали на прививки старым-добрым админресурсом, даже не убедившись, везде ли хватает вакцины (спойлер — не везде), и может ли система в принципе так быстро привить столько людей. При этом на самом верху от этой всей истории и вовсе решили дистанцироваться.

Всё это продемонстрировало чудовищный провал управленческой системы. Вакцинацию организовать смогли? Нет. Объяснить сумели? Нет. Заставить всех без разведения горячих споров? Тоже нет. Даже ответственность на себя брать никто так и не стал. И Россия заплатит за это не только процентами ВВП, как за новые половинчатые санкции ЕС против режима Лукашенко, а человеческими жизнями.

Можно ли было этого избежать? Конечно. Но что поделаешь, если лучшее, что могут придумать наши чиновники, к примеру, для решения вопроса с нехваткой рабочей силы — послать на стройки неработающих пенсионеров. Снимаем шляпу, господин Хуснуллин, — это же ещё и на индексации пенсий позволит сэкономить, правда? А новых политиков не будет, потому что игра в выборы, кажется, закончилась окончательно: к Навальному, Ройзману, Гудкову, Пивоварову, Соболь, Жданову, Галяминой и многим другим, кому не дали подойти к избиркомам даже близко, только за последнюю неделю присоединились Степанов и Яшин, объявленные пособниками экстремизма, хотя решение по структурам Навального ещё даже не вступило в силу. Только подумать, сколько лет «экстремист» Яшин возглавлял муниципальный округ Москвы и даже местную призывную комиссию. И как такое только могли допустить!

Писать о том, как в России зачищают политическую поляну, если честно, уже даже немного надоело, ведь это уже даже с трудом попадает в разряд «новостей» — неожиданностью будет наоборот, если вдруг на выборы пустят ярких оппозиционных кандидатов вроде Шлосберга и Литвинович. Рассуждать же о съездах системных партий, где главным событием пока стало включение в список КПРФ третьим номером Павла Грудинина (вы можете помнить его по президентской кампании 2018 года), и вовсе большого смысла нет, ведь это едва ли на что-то повлияет. Хотя решение не ставить Бондаренко в один округ с Володиным, надо признать, очень развеселило.

Глядя на такие выборы, к тому же трехдневные и с электронным голосованием, становится понятно, почему почти треть стран ЕС отказались садиться с Путиным за стол переговоров с подачи Меркель и Макрона. Как справедливо обратил внимание президент Литвы Науседа, а что, собственно, изменилось с 2014 года? Однако, некое удивление вызывает сам факт того, что немецкий лидер вдруг решила позвать российского коллегу на саммит. Остается надеяться, что хотя бы заявления о возможном диалоге без участия первых лиц могут оказаться более успешными, но, глядя на то, как наши пограничники то ли обстреливают, то ли не обстреливают английский эсминец, а Путин пишет исторические статьи, в которых чуть ли не во всем обвиняет Запад, конечно, веры в это остается мало.