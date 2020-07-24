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Прививайся или увольняйся: Песков объяснил феномен "добровольной" вакцинации в России

Песков пояснил, что в РФ "добровольная" вакцинация означает право выбора работать человеку в сфере услуг или увольняться

Фото: Global Look Press // Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Кремль подразумевает под «добровольной» вакцинацией от коронавируса. Это значит, что у людей есть выбор: сделать прививку или искать работу в той сфере, где вакцинация не является принудительной.

«В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать — он просто должен перестать работать в сфере услуг», — приводит «Интерфакс» ответ представителя Кремля.

По его словам, решение об усилении ответственности за нежелание привиться принимают губернаторы, чтобы остановить ускорение распространения коронавирусной инфекции.

При этом ранее в Минтруде поясняли, что работодатели, которых руководство некоторых регионов, включая Москву, обязало обеспечить 60% вакцинацию в трудовых коллективах, имеет право отстранить не желающих прививаться от работы без сохранения заработной платы, но не уволить. При этом в оперштабе Москвы позднее уточнили, что работодатель в этом случае «обязан» отстранить сотрудника либо перевести его не удаленку.

В Москве в перечень сфер обязательных для вакцинации значатся услуги, ЖКХ, здравоохранение, соцподдержка, транспорт, а также фитнес-клубы. Сегодня в список также были добавлены службы доставки, включая курьеров.

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