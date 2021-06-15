Курьеры в Москве теперь тоже обязаны прививаться от коронавируса
Роспотребнадзор Москвы включил службы доставки в перечень сфер с обязательной вакцинацией от коронавируса
Сотрудники сферы доставки товаров и продуктов питания, включая курьерскую службу, также вошли в перечень сотрудников организаций, которые должны вакцинироваться в обязательном порядке. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Москвы, которое вносит изменения в ранее составленный перечень.
До этого в списке были сотрудники всех компаний сфер торговли и услуг, включая перевозки, ЖКХ, образование, соцзащиту и спортивные заведения. Все они обязаны под угрозой штрафов или прекращения работы на срок до 90 дней полностью вакцинировать 60% персонала до середины августа.
Как сообщили ранее в столичном оперштабе, это касается и сотрудников, которые работают удаленно, однако если работники трудятся в других регионах, на них требование не распространяется. В оставшиеся 40% входят не только отказавшиеся привиться, но и сотрудники, которым противопоказана вакцинация, а также переболевшие.
При этом если сотрудник одной из перечисленных сфер, включая сферу доставки, отказался прививаться, работодатель обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы либо перевести его на удаленку.
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