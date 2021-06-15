Сегодня, в 10:08

Курьеры в Москве теперь тоже обязаны прививаться от коронавируса

Роспотребнадзор Москвы включил службы доставки в перечень сфер с обязательной вакцинацией от коронавируса

Фото: Global Look Press

Сотрудники сферы доставки товаров и продуктов питания, включая курьерскую службу, также вошли в перечень сотрудников организаций, которые должны вакцинироваться в обязательном порядке. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Москвы, которое вносит изменения в ранее составленный перечень.

До этого в списке были сотрудники всех компаний сфер торговли и услуг, включая перевозки, ЖКХ, образование, соцзащиту и спортивные заведения. Все они обязаны под угрозой штрафов или прекращения работы на срок до 90 дней полностью вакцинировать 60% персонала до середины августа.

Как сообщили ранее в столичном оперштабе, это касается и сотрудников, которые работают удаленно, однако если работники трудятся в других регионах, на них требование не распространяется. В оставшиеся 40% входят не только отказавшиеся привиться, но и сотрудники, которым противопоказана вакцинация, а также переболевшие.

При этом если сотрудник одной из перечисленных сфер, включая сферу доставки, отказался прививаться, работодатель обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы либо перевести его на удаленку.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 18 часов назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 1 день назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 2 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 5 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 5 дней назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 34 секунды назад

Собянин разрешил общепит в отелях и летние веранды. Детям больше не нужны тесты

Общество 1 час назад

В тюрьму за лайк? Эксперт рассказал, что нельзя делать и говорить в соцсетях

Политика 1 час назад

Главное к 24 июня: угроза Киркорова, самые дорогие выборы, "разрыв" в Беларуси

Здоровье и дом 1 час назад

ВОЗ: Дети и подростки легче переносят ковид, поэтому их вакцинация не так срочна

Общество 3 часа назад

И 15 лет мало. Разоблаченной непроверяемыми уликами Цуркан добавили срок

Политика 8 часов назад

Привычка убивать: как в СССР травили неугодных и как это делают сейчас в России

Общество 9 часов назад

Роман Вильфанд: На следующей неделе жара может спасть. Но – лишь на 1-2 градуса

Общество 10 часов назад

Андрей Пивоваров: Сейчас в камеру должен войти следователь и освободить меня

Общество 11 часов назад

Марии Алехиной из Pussy Riot и ее соратникам назначили по 15 суток

Общество 13 часов назад

Первые Covid Free-зоны в ресторанах: посещаемость резко упала, большинство гостей разворачивают

Общество 13 часов назад

«Не вышло кинуть родственников по-тихому»: в сети обсуждают иск в ЕСПЧ со стороны близких жертв катастрофы с Ту-154 в 2016 году

Политика 14 часов назад

«Едро» чувствует крах на выборах»: в сети оценили наезд Роскомнадзора на сайт «Умное голосование»

Политика 15 часов назад

Марии Алехиной не дали сделать прививку

Политика 15 часов назад

"Путин боится ответственности": россияне винят Кремль в "новом локдауне"

Общество 15 часов назад

"Чёрный лебедь" для Кремля: Гращенков рассказал о больших рисках для власти

Общество 16 часов назад

"Началось, дальше – остальная Россия": общество бурно отреагировало на новый локдаун в Бурятии

Политика 17 часов назад

Экстремизм без "коктейля Молотова"

Политика 18 часов назад

Британия отрицает, что в её эсминец стреляли и что он зашел в российские воды

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика