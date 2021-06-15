Курьеры в Москве теперь тоже обязаны прививаться от коронавируса

Сотрудники сферы доставки товаров и продуктов питания, включая курьерскую службу, также вошли в перечень сотрудников организаций, которые должны вакцинироваться в обязательном порядке. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Москвы, которое вносит изменения в ранее составленный перечень.

До этого в списке были сотрудники всех компаний сфер торговли и услуг, включая перевозки, ЖКХ, образование, соцзащиту и спортивные заведения. Все они обязаны под угрозой штрафов или прекращения работы на срок до 90 дней полностью вакцинировать 60% персонала до середины августа.

Как сообщили ранее в столичном оперштабе, это касается и сотрудников, которые работают удаленно, однако если работники трудятся в других регионах, на них требование не распространяется. В оставшиеся 40% входят не только отказавшиеся привиться, но и сотрудники, которым противопоказана вакцинация, а также переболевшие.

При этом если сотрудник одной из перечисленных сфер, включая сферу доставки, отказался прививаться, работодатель обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы либо перевести его на удаленку.