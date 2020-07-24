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Собянин разрешил общепит в отелях и летние веранды. Детям больше не нужны тесты

В Москве разрешили общепит без тестов детям, а отелям кормить постояльцев. Летние веранды открыли на 2 недели

Фото: Global Look Press

Новый указ мэра Москвы Сергея Собянина снимает ряд ограничений с заведений общепита, наложенных им ранее. Вступить в силу они должны были лишь с 28 июня. Администрация города услышала предложения бизнеса, который ранее объяснял, что люди не успеют привиться к понедельнику, а гости столицы изначально лишены шансов на это.

В частности, Собянин разрешил работу летних кафе без предъявления гостями QR-кодов о вакцинации с 24 июня по 11 июля. После этого, судя по документу, на них начнут распространяться те же правила, что и на другие заведения общепита.

Снято ограничение на работу ресторанов в отелях разных категорий, также разрешено работать столовым на предприятиях при условии, что люди не из числа сотрудников (обучающихся) или постояльцев не будут иметь к ним доступ.

Кроме того, несовершеннолетним гражданам больше не нужно предъявлять для входа в заведения общепита ПРЦ-тесты. Они могут проходить свободно, но сопровождающие их взрослые должны предъявлять QR-коды или тесты, как и ранее.

Напомним, что с 28 июня в заведения общепита нельзя будет попасть без QR-кода о вакцинации или отрицательного ПРЦ-теста за последние трое суток. При этом ПРЦ-тесты должны быть сделаны в московских клиниках. 

Ранее представители бизнес-сообщества жаловались, что они не смогут работать в таких условиях, так как количество посетителей, как они считают, резко упадет и заведения начнут нести убытки.

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