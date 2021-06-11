"Пропаганда вакцинирования провалена, а мы теряем деньги": рестораторы просят отсрочить локдаун

Член Федерации рестораторов и отельеров России Семен Небольсин выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва» с обвинением в адрес властей, которые, по его мнению, «немножко провалили» прививочную кампанию.

«Не было правильной популяризации этого процесса, не было работы с блогерами, с лидерами мнений», – считает Небольсин и предлагает отсрочить введенные меры по недопуску невакцинированных граждан в общепиты в Москве.

Напомним, что с 28 июня в Москве в рестораны и кафе смогут проходить лишь вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане.

Глава предпринимательского сообщества просит разрешить работать верандам и выделить срок, в который граждане могли бы сделать хотя бы первую инъекцию, после которой потребуется еще три недели ожидания.

«Сейчас вы можете получить первую дозу вакцины, но вы не сможете ходить в рестораны ещё три недели. Или чтобы с первой вакцины уже можно было ходить. Это позволит хоть как-то нам работать и не потерять бизнес»

, – просит Небольсин.

К тому же, по словам бизнесмена, в текущую волну пандемии государство не предусмотрело каких-либо компенсаций для отрасли. В прошлом году даже при возможности скидок, освобождении от уплаты аренды профессиональные сообщества говорили о рисках закрытия половины ресторанов.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов предполагает, что в текущий антиковидный период рестораны потеряют 80-90% своих клиентов.

А с 19 по 29 июня в Москве в восьми ресторанах пройдет эксперимент: в них будут впускать только вакцинированных москвичей с завершенным курсом из двух прививок и несовершеннолетних в их сопровождении.