Ресторатор предположил, что половина ресторанов в РФ закроются навсегда

Вице-президент Союза рестораторов и отельеров России Сергей Миронов признал в интервью «Русбанкроту», что рестораторы на сегодняшний день сожалеют о своей профессии. Этот бизнес сейчас не просто невыгоден, но несет огромные убытки.

«Чем дороже ресторан, тем больше у него меню и тем больше у него на складах продуктов. Поэтому убытки у рестораторов сейчас просто колоссальные. В марте денег потеряли больше, чем заработали за прошлый год. Про апрель и май говорить нечего», — поясняет Миронов.

Эксперт предполагает, что порядка 50% ресторанов закроются в два этапа. Первый проходит сейчас, но наибольшая часть закрытий придется именно на второй этап — до Нового года.

На протяжении ближайшего полугода, вероятнее всего, все рестораны будут работать себе в убыток. Сохранить позиции смогут только недорогие заведения и фастфуд, где нет дорогостоящего оборудования и низкие зарплаты у сотрудников.

Сергей Миронов отметил, что не видит перспектив у ресторанного бизнеса в России, пока не будет пересмотрена налоговая политика в отношении этой сферы деятельности.