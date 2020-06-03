Кафе и спортзалам не стали грозить штрафами за несоблюдение новых норм

Нарушение новых эпидемиологических требований Роспотребнадзора не станет причиной для начисления штрафов тем или иным коммерческим структурам, — успокоили представителей бизнеса в секретариате зампреда правительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В том числе это касается общепитов, спортивных залов, салонов красоты, туриндустрии и кинотеатров. Сейчас требования к ним значительно ослаблены в отличие от первых редакций рекомендаций, опубликованных Роспотребнадзором.

В правительстве поясняют, что соблюдение новых эпидемиологических норм в приоритете для самих представителей бизнеса. В случае, если их торговая точка окажется эпицентром вспышки, предприятие будет закрыто на карантин.

Напомним, все сотрудники общепита на первых этапах выхода с карантина обязаны будут носить маски и применять иные средства индивидуальной защиты, а расстояние между столиками в ресторане, местами в кинотеатре и тренажерами в спортзале должно быть не менее полутора метров.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров прогнозировал, что уже в июне обанкротятся и закроются примерно 70% ресторанов.