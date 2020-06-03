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Кафе и спортзалам не стали грозить штрафами за несоблюдение новых норм

Общество
13:39, 03 июня 2020

Кафе и спортзалам не стали грозить штрафами за несоблюдение новых норм
Global Look Press
Global Look Press

Нарушение новых эпидемиологических требований Роспотребнадзора не станет причиной для начисления штрафов тем или иным коммерческим структурам, — успокоили представителей бизнеса в секретариате зампреда правительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В том числе это касается общепитов, спортивных залов, салонов красоты, туриндустрии и кинотеатров. Сейчас требования к ним значительно ослаблены в отличие от первых редакций рекомендаций, опубликованных Роспотребнадзором.

В правительстве поясняют, что соблюдение новых эпидемиологических норм в приоритете для самих представителей бизнеса. В случае, если их торговая точка окажется эпицентром вспышки, предприятие будет закрыто на карантин.

Напомним, все сотрудники общепита на первых этапах выхода с карантина обязаны будут носить маски и применять иные средства индивидуальной защиты, а расстояние между столиками в ресторане, местами в кинотеатре и тренажерами в спортзале должно быть не менее полутора метров.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров прогнозировал, что уже в июне обанкротятся и закроются примерно 70% ресторанов.

Рубрика: Общество

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