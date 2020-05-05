Муж Ларисы Гузеевой рассказал о банкротстве из-за коронавируса

Супруг знаменитой телеведущей Ларисы Гузеевой, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал о кризисе в сфере общественного питания, который отразился на всех заведениях без исключения.

По словам Бухарова, немногие кафе и рестораны переживут этот май, более 70% из них обанкротятся и закроются уже в июне. Остальные будут выживать, продавая шаурму и сэндвичи, а также работая «на вынос».

Причин тому сразу несколько: во-первых, многие россияне, оставшись без привычных заработков, уже не могут позволить себе ходить в рестораны, во-вторых, большая часть ресторанов просто не могут перестроиться на дистанционную работу, ведь блюда из их меню не подлежат доставке. Некоторые блюда нужно есть непосредственно после приготовления, в горячем и свежем виде, например, стейки, которые через час просто превратятся в «подошву».

Немаловажным фактом Бухаров считает и то, что люди боятся заказывать еду на дом, потому что через упаковку может передаться коварный вирус.

Спрос на услуги ресторанов упал на 50-100 процентов, а это грозит неминуемым банкротством и закрытием большинству из них.

Если же у эпидемии будет вторая волна, которую некоторые эксперты предрекают осенью, то закроются 90% заведений общественного питания в стране.